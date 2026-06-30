Detenidas dos personas que intentaron estafar al seguro simulando el robo de dos terminales móviles de alta gama

La Guardia Civil de Punta Umbría (Huelva) ha detenido en Carmona (Sevilla) a dos personas como presuntas autoras de los delitos de simulación de delito y estafa al seguro. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Punta Umbría (Huelva) ha detenido en Carmona (Sevilla) a dos personas como presuntas autoras de los delitos de simulación de delito y estafa al seguro, ya que habían denunciado la sustracción en la playa de Punta Umbría entre otros efectos, de dos teléfonos móviles de alta gama valorados en unos 2.500 euros para presuntamente estafar a su seguro.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, tras investigaciones llevadas a cabo por los agentes de la localidad costera, al recibir la denuncia de los hechos, se pudo averiguar que los terminales habían sido adquiridos en un establecimiento de compra-venta de segunda mano de Lepe (Huelva), donde habían llegado procedentes desde otro establecimiento de la misma cadena ubicado en Brenes (Sevilla).

Desplazados los agentes a este local, pudieron averiguar que ambos teléfonos móviles fueron vendidos, bajo contrato, por la misma denunciante, la cual estuvo en todo momento acompañada y asesorada por su pareja sentimental.

Con estos datos y ante posibilidad de que también se hubiera dado cuenta a la entidad donde se habían asegurado ambos teléfonos móviles, se contactó con la compañía, resultando que, efectivamente a los pocos días de presentar la denuncia, se había dado parte a la aseguradora, recibiendo la denunciante la correspondiente indemnización.

Por todo ello, se procedió a la detención de ambas personas, una como autora y el otro como cómplice en la simulación del robo y la estafa al seguro. Los detenidos, junto con el atestado instruido y los teléfonos móviles intervenidos, han sido entregados en el juzgado competente.