Un detenido en Bollullos Par del Condado (Huelva) por arrojar piedras a agentes, agredir a su padre y a sanitarios

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en coordinación con la Policía Local de Bollullos Par del Condado (Huelva), ha detenido un hombre como presunto autor de varios delitos, entre ellos quebrantamiento de orden de protección, delito grave de lesiones, atentado contra agente de la autoridad, resistencia y desobediencia, agresión a personal sanitario, y delito de daños en vehículos. Este hombre había sido detenido también recientemente por un delito de exhibicionismo, al realizarse tocamientos en partes íntimas delante de una menor de edad.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, este hombre había arrojado piedras a agentes policiales desde la vivienda ocupada, donde permanecía oculto, provocando daños en vehículos estacionados en el lugar y días antes incurrió en un delito de quebrantamiento de orden de protección contra su madre y en un delito de lesiones graves contra su padre.

Asimismo, señala la Guardia Civil que se presentó en el centro de salud de "forma violenta e intimidatoria" contra los sanitarios, ocasionando daños materiales tanto en el centro como en diversos vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.

Tras todo ello, fue detenido nuevamente este lunes, 11 de mayo, cuando esta persona fue localizada y detenida, tras llevar varios días a la fuga. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos este martes a disposición del Juzgado número 4 de la Palma del Condado.