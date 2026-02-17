Detenido un hombre en la A-49 (Huelva) por el supuesto robo de un vehículo en Portugal

Coche de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, a la altura del municipio de Hinojos (Huelva), como presunto autor del robo de un vehículo sustraído previamente en Portugal cuando circulaba por la A-49 (sentido Sevilla).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de febrero, cuando el servicio de emergencias 112 recibió varias llamadas alertando de la presencia de un vehículo parado en la autovía A-49 (sentido Sevilla), dentro del término municipal de Hinojos.

Así, según los testigos, una persona se encontraba en las proximidades de un vehículo realizando señales para detener el tráfico, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial. Al personarse en el lugar una patrulla de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva, los agentes observaron una furgoneta, que presentaba signos evidentes de haber sido sustraída --ventanilla delantera izquierda fracturada y cableado del encendido manipulado--.

Una vez llevada cabo una batida por la zona, los agentes localizaron al sospechoso. Tras realizar gestiones a través del Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA), se confirmó que el propietario legítimo del vehículo estaba en ese preciso instante interponiendo una denuncia por robo. Ante tales evidencias, se procedió a la detención del conductor y a la entrega del vehículo a su legítimo propietario.