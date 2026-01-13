Detenido en Huelva por explotación laboral y sexual de mujeres migrantes irregulares contratadas en el sector agrícola - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de explotación laboral y sexual de varias mujeres migrantes en situación irregular y de especial vulnerabilidad en el ámbito del sector agrícola de la provincia de Huelva, llegando a someter a una de ellas a relaciones sexuales no consentidas durante un periodo prolongado bajo la amenaza explícita de perder el empleo.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, el detenido era el encargado de realizar las contrataciones y está acusado de presuntos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.

La investigación policial ha revelado un patrón delictivo continuado por parte del detenido, basado en la captación y utilización de mano de obra femenina en situación administrativa irregular, aprovechando su precariedad económica y social para imponer condiciones de trabajo ilegales.

Las víctimas relataron jornadas laborales prolongadas, ausencia de descansos, salarios inferiores a los legalmente establecidos, pagos en efectivo sin respaldo documental y fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social. En determinados casos, las trabajadoras fueron incluso obligadas a realizar trabajo adicional no remunerado en otras explotaciones vinculadas al entorno laboral del detenido.

Junto a ello, las víctimas denunciaron situación de acoso y agresiones sexuales por parte del detenido, llegando incluso una de ellas a ser sometida durante un periodo prolongado a relaciones sexuales no consentidas, bajo la amenaza explícita de perder el empleo, no percibir su salario o ser denunciada ante las autoridades por su situación administrativa.

Según la Policía, estas conductas se produjeron en un contexto de abuso de poder y prevalimiento por parte del detenido, derivado de la posición de superioridad sobre las trabajadoras que se encontraban en situación de vulnerabilidad.

El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ayamonte, mientras que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Huelva intenta localizar más posibles víctimas relacionadas con los hechos.

La Policía Nacional subraya la importancia de la colaboración ciudadana para la persecución de este tipo de delitos y la protección de los derechos fundamentales, la dignidad de las personas trabajadoras y la erradicación de cualquier forma de explotación.