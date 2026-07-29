Detenido el presunto autor de varios robos en vehículos durante las fiestas patronales de Villalba (Huelva)

La Guardia Civil detiene al presunto autor de varios robos en Villalba del Alcor (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito continuado de robo con fuerza en interior de vehículos durante las fiestas patronales de Villalba del Alcor (Huelva).

Según informa el Instituto Armado en nota de prensa, los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de julio, coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales de la localidad de Villalba del Alcor. El autor aprovechó la gran afluencia de vecinos al recinto ferial y, por consiguiente, la escasa presencia de personas en el núcleo urbano, para actuar en el parking municipal, donde forzó un total de cuatro vehículos para sustraer de su interior herramientas y diversos objetos de valor.

Tras las denuncias interpuestas por los afectados, la Guardia Civil de La Palma del Condado, en estrecha colaboración con la Policía Local de Villalba del Alcor, inició las investigaciones pertinentes, consiguiendo identificar y detener recientemente al supuesto autor, recuperando parte de los efectos sustraídos, los cuales han sido entregado a sus legítimos propietarios.

Al detenido le constan varios antecedentes policiales, entre los que destacan cuatro delitos de robo con violencia e intimidación a personas vulnerables para asegurarse su huida con éxito.

Tanto la persona detenida como las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial que entiende de la causa. La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la "importancia" de adoptar una serie de medidas básicas de prevención para evitar este tipo de robos, como no dejar objetos de valor a la vista y asegurarse, antes de alejarse del vehículo, que las puertas y ventanas han quedado correctamente cerradas.

En el caso de observar la presencia de personas en actitud sospechosa merodeando por zonas de estacionamiento, se ruega que lo comuniquen de inmediato a través del teléfono 062 o mediante la aplicación AlerCops.