Detenido tras provocar lesiones a una persona mayor para robarle el bolso en Punta Umbría (Huelva)

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Huelva como presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación e investiga a otra persona por su implicación en un delito de receptación, después de provocar lesiones a una mujer de avanzada edad en Punta Umbría para robarle el bolso en el que portaba un móvil de alta gama que fue vendido a una tercera persona.

Según ha indicado al Instituto Armado en una nota, las investigaciones comenzaron cuando se interpuso una denuncia por parte de una mujer de avanzada edad en la que comunicaba que, al caminar por una calle de la localidad, había sufrido un tirón del bolso que portaba, llegando a caer al suelo, sufriendo lesiones en las extremidades superiores e inferiores y permaneciendo tirada sobre la acera por un periodo de tiempo dilatado al no poder levantarse por sí misma hasta recibir ayuda.

Iniciadas las gestiones para el esclarecimiento de los hechos, se averiguó que el terminal telefónico estaba siendo usado por una vecina de la capital, por lo que se procedió a su localización, siendo investigada como presunta autora de un delito de receptación, al haber adquirido el teléfono móvil a un desconocido del que solo podía aportar su apodo y la descripción física, recuperándose en ese acto el teléfono móvil sustraído, que fue entregado a su legítima propietaria.

Con estos "escasos" datos, se inició una línea de investigación con el fin de identificar a la persona, presunta autora un delito del robo con violencia. Así, el área de Investigación realizó continuas vigilancias dinámicas y estáticas en diferentes zonas de la capital, consiguiendo localizar finalmente al individuo y proceder a su detención en Huelva. Las diligencias instruidas como el detenido han sido puestos a disposición judicial.

Dentro del marco del Plan Mayor de Seguridad, la Guardia Civil imparte charlas de prevención a través de Asociaciones de tercera edad, Centros de Mayores y Ayuntamientos de las diferentes localidades onubenses, previniendo, entre otros, de estos tipos de hurtos, aconsejando al ciudadano que "no permita el acercamiento excesivo de personas desconocidas".

Así, aconseja que, "en el caso de que no pueda evitar esa aproximación", no oponga "excesiva resistencia" e intente "no perder la calma" y se fije en las señas físicas de la persona --tatuajes, ropa, matrícula de vehículo, etc-- para poner todo ello en conocimiento de la Guardia Civil a través de llamada telefónica al Centro de Coordinación de la Guardia Civil 062.

Asimismo, han señalado que en caso de que algún colectivo de mayores esté interesado en solicitar este tipo de charlas "pueden contactar con el Puesto de la Guardia Civil más cercano donde serán informados de los trámites a seguir".