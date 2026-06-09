Detenido en Punta Umbría (Huelva) con 800 gramos de hachís y otras drogas ocultas en su motocicleta

Droga y dinero intervenidos en Punta Umbría. - GUARDIA CIVIL

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Punta Umbría (Huelva) a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser interceptado en una motocicleta portando las sustancias estupefacientes como 800 gramos de hachís, entre otros, que tenía escondidos en un compartimento del vehículo.

Según informa el Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron el pasado sábado 7 de junio cuando agentes de seguridad ciudadana que prestaban servicio para la prevención de la delincuencia en la localidad de Punta Umbría dieron el alto a una persona que circulaba en motocicleta.

Esta persona, que se mostraba algo nerviosa, arrojó al suelo un envoltorio de plástico que contenía cocaína rosa (tusi). Por ello los agentes le realizaron un cacheo superficial y localizaron varios gramos de supuesto hachís y más cocaína rosa ocultos en un bolso bandolero, además de 246 euros en efectivo dispuestos en billetes de diverso valor y ocho placas de hachís con un peso total de casi 800 gramos en un compartimento de la motocicleta, por lo que fue detenido.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, junto a la droga intervenida.