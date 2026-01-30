La DGT y Ayuntamiento de Aracena (Huelva) inician el aula informatizada para los exámenes teóricos de conducir

Visita al aula informatizada en Aracena para obtener el permiso de conducir. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

ARACENA (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha asistido este viernes al inicio del aula informatizada para realizar los exámenes teóricos informatizados del permiso de conducir en Aracena, acompañada del alcalde del municipio, Manuel Guerra, y la Jefa Provincial de Tráfico, Cristina Gago Muñiz.

Según informa la Subdelegación en nota de prensa, esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Aracena y la Jefatura Provincial de Tráfico el pasado mes de octubre, que ha permitido la implantación de un aula informatizada destinada a la realización de los exámenes teóricos de conducción organizados por la Dirección General de Tráfico.

El aula, ubicada en el pabellón ferial de Aracena, dispone inicialmente de 15 puestos informáticos, con posibilidad de ampliación, y ha sido financiada íntegramente por el Ayuntamiento, que ha destinado 20.000 euros del presupuesto municipal de 2025 para la adecuación del espacio y la adquisición del equipamiento necesario.

Durante la visita, la subdelegada ha señalado que la puesta en marcha de esta aula informatizada supone "un avance significativo en la modernización de los servicios públicos" y "una mejora sustancial" en el acceso de la ciudadanía del norte de la provincia de Huelva a los servicios de la Dirección General de Tráfico.

Asimismo, ha destacado que esta actuación es "un ejemplo de cooperación institucional entre administraciones, orientada a garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia".

Además, Rico ha subrayado que la descentralización de los servicios de la DGT "contribuye a evitar desplazamientos a la capital, facilitando el acceso a un trámite esencial como es la obtención del permiso de conducir, especialmente para la población de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en un claro ejemplo de la apuesta del Gobierno de España por promover una Administración cercana a la ciudadanía".

Por su parte, el alcalde ha destacado que Aracena ofrece este servicio desde hace años, pero ahora, con la implantación de medios informáticos "era necesaria una adaptación del aula y, sobre todo, de su equipamiento".

Asimismo, Guerra ha señalado que esta colaboración institucional se enmarca en una apuesta por acercar a "un servicio esencial" a las zonas rurales, "garantizando que la población disponga de las mismas oportunidades y prestaciones que en las áreas urbanas, además de un apoyo a la actividad de las autoescuelas de la comarca".

La Dirección General de Tráfico ha reafirmado su compromiso de mantener el desplazamiento regular de examinadores, lo que asegura su continuidad en el futuro. Desde 2012, los exámenes teóricos se realizan de forma informatizada en las capitales de provincia, quedando ahora plenamente integrado el centro desplazado de Aracena en este proceso de modernización.