Diez detenidos cuando descargaban tres toneladas y media de hachís en la costa de Huelva

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a diez personas cuando se encontraban descargando 3.520 kilos de hachís distribuidos en 88 fardos en una embarcación próxima a la costa de Huelva durante una operación en la que se han intervenido además dos vehículos y una embarcación.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la interceptación de la embarcación se produjo tras detectar una narcolancha que se aproximaba a la costa de Huelva, donde le esperaba otra embarcación panelable para indicarle la ruta precisa que debía seguir para evitar encallar en zonas de escasa profundidad.

Tras comprobar que la descarga de la droga en tierra firme iba a ser inminente, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia para detener a los autores e incautar la droga. Durante el dispositivo, los agentes comprobaron cómo ambas embarcaciones iban rumbo por los caños y que, en un punto concreto, comenzaron a realizar el traspaso de la droga desde una embarcación a otra.

Posteriormente, la embarcación panelable continuó la navegación hacia tierra firme mientras que la narcolancha tomó rumbo mar abierto. Una vez que la embarcación panelable tomó tierra, los miembros de la organización comenzaron con la descarga de la droga, momento en que los agentes procedieron a la detención.

Durante la intervención policial, los detenidos emprendieron la huida adentrándose a la zona de marisma para intentar escapar siendo finalmente localizados.