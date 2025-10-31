Detenido en Chiclana (Cádiz) el conductor de una furgoneta con 80 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo

CÁDIZ 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido al conductor de una furgoneta 'caleteada' con un doble fondo con 80 kilos de cocaína en su interior cuando circulaba por la A-48, a la altura de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y fue interceptada por una pareja del Subsector de Tráfico de Cádiz.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves cuando los guardias civiles pertenecientes al Subsector de Tráfico patrullaban por la carretera A-48 a la altura del término municipal de Chiclana y en torno a las 19 horas observaron un vehículo que por sus características hicieron que los agentes comprobara su titularidad, estando matriculado en Barcelona.

Ante la posibilidad de que estuviera cometiendo alguna infracción de tráfico, los guardias civiles le conminaron a detenerse para una comprobación rutinaria de la documentación tanto del vehículo como del conductor.

La documentación aportada por el conductor y único ocupante del vehículo, así como la experiencia en este tipo de situaciones de los agentes, hizo que solicitaran la presencia de un perro detector de estupefacientes con su guía por si el vehículo transportara algún tipo de narcóticos, hecho que quedó constatado al personarse en el lugar el guía canino.

Así, como el vehículo no llevaba carga aparente, se optó por trasladarlo al Punto de Inspección Fronterizo ubicado en el Muelle Ciudad en Cádiz, donde con la colaboración de los guardias civiles de fiscal, especializados en localizar dobles fondos, se procedió a una inspección exhaustiva, localizando en el habitáculo de carga un doble fondo en el que se ocultaban 80 paquetes de un kilo cada uno, conteniendo cocaína de gran pureza.

Por todo ello se procedió a la inmediata detención del conductor, de 38 años de edad, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Cádiz para la confección de las oportunas diligencias por parte del Juzgado en funciones de Guardia de Chiclana de la Frontera.