Detenido en Almonte (Huelva) uno de los mayores traficantes de hachís de Europa huido tras un permiso penitenciario - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en un taller de Almonte (Huelva) a un conocido narcotraficante onubense considerado como uno de los mayores traficantes de hachís de Europa, que se encontraba en búsqueda y captura tras no haber regresado al centro penitenciario en el que cumplía condena tras disfrutar de un permiso.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, este narcotraficante se encontraba "escondido" en la localidad de Almonte y fue sorprendido por los agentes el día de su detención "mientras estaba en el interior de un taller mecánico reparando un vehículo".

Ante la sospecha de que pudiera emprender su huida a gran velocidad, los efectivos de la Policía Nacional llevaron a cabo una entrada coordinada y precisa, tras un oportuno dispositivo que culminó con su detención en el mismo establecimiento.

En el momento de la detrención portaba una importante cantidad de dinero en efectivo, distribuido en billetes de diverso valor. Tras su detención fue trasladado a la Comisaría Provincial de Huelva para la instrucción de las correspondientes diligencias y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.

La autoridad judicial ordenó su inmediato ingreso en prisión. Al detenido se le imputa por su fuga un quebrantamiento de condena que cumplía por otros delitos. Además tenía diversas requisitorias por otros tantos juzgados de España.