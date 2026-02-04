Diputación corta al tráfico la carretera entre Huelva y La Ribera ante la crecida de la marea

La HU-3101. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Carreteras de la Diputación de Huelva ha procedido este miércoles al corte de la HU-3101 que une Huelva con la N-431 (La Ribera) como medida de precaución ante la crecida de la marea y por las consecuencias del paso de la borrasca Leonardo.

Según ha indicado la institución provincial se toma esta medida como precaución ante el incremento del caude del río Odiel y la próximo pleamar que será en torno a las 17,00 horas. De hecho, vecinos de Peguerillas, zona próxima a dicha carretera han tenido que ser realojados por seguridad.

Por otro lado, otra carretera que está cortada por peligro de inundación es la A-495, en el tramo entre Rosal de la Frontera y Santa Bárbara de Casa, en ambos sentido, debido al aumento de caudal del río Chanza y la posibilidad de desbordamiento.