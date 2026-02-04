La Diputación de Huelva actúa en dos carreteras de la provincia por el paso de la borrasca Leonardo

Incidencia en la HU-7100, a la altura del punto kilométrico 10, por un desprendimiento de tierra. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Huelva ha actuado en dos carreteras, la HU-7100 y la HU-8105, de la provincia en las últimas horas por incidencias provocadas por el paso de la borrasca Leonardo, una de ellas ya solucionada.

Según ha indicado la institución provincial, en la HU-7100, a la altura del punto kilométrico 10, se ha actuado tras un aviso recibido a través del 112 por un desprendimiento, una incidencia que se encuentra en vías de solución, con seguimiento técnico sobre el terreno.

Por otro lado, el servicio de Carreteras de la Diputación también ha registrado otra incidencia en la HU-8105, que ya se encuentra solucionada. Desde la Diputación se mantiene la vigilancia sobre la red viaria y se recomienda prudencia en la conducción.