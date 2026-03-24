Diputación de Huelva aplaza la comisión de infraestructuras de este jueves tras la convocatoria de elecciones

Archivo - Reunión de la Comisión de impulso de las necesidades en infraestructuras en la provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha acordado aplazar la reunión de la Comisión para el Impulso de las Infraestructuras de la provincia, prevista para este jueves, 26 de marzo, en el Edificio Puente de La Rábida. La decisión se produce tras la convocatoria de elecciones autonómicas en Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado 23 de marzo.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, de acuerdo con la normativa electoral y con el objetivo de garantizar la neutralidad institucional durante el proceso electoral, la Diputación ha optado por posponer la celebración de esta comisión.

Por ello, desde la Diputación Provincial se ha señalado que la convocatoria se retomará una vez finalizado el proceso electoral y constituido el nuevo Gobierno andaluz.

Además de la Diputación Provincial, forman parte de esta Comisión el Consejo Económico y Social, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Huelva, Autoridad Portuaria, Universidad de Huelva, Federación Onubense de Empresarios, Cámara de Comercio, Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega, COPREHU, UGT, CCOO, CSIF, CGT y los grupos de PP, PSOE, Izquierda Unida-Confluencia, Vox e Independientes por Huelva.