Diputación de Huelva y ayuntamientos de la Sierra avanzan en planes EDIL para ejecutar "proyectos útiles" en municipios

Reunión entre el presidente provincial, David Toscano, y quince alcaldes onubenses. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha anunciado que, junto a los ayuntamientos de la provincia, avanza en la puesta en marcha de las Estrategias de Desarrollo Local Integrado (EDIL), cofinanciadas al 85 por ciento por fondos Feder, con el objetivo de transformar los municipios a través de "proyectos útiles" vinculados a la sostenibilidad, la innovación, la eficiencia energética y la mejora de los espacios públicos.

Tal y como ha indicado la institución provincial en una nota, en el marco de la implementación de los tres Planes de Actuación Integrada aprobados para las áreas urbanas funcionales de Valverde del Camino, La Palma del Condado y Aracena y sus municipios limítrofes, la institución provincial ha mantenido durante estos días distintas reuniones de coordinación con los ayuntamientos implicados para planificar el inicio de las actuaciones y definir prioridades de forma conjunta.

Dentro de este calendario de trabajo, esta semana se ha celebrado en Aracena una jornada técnica con representantes de quince municipios del Área Urbana Funcional de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, desarrollada en la sede comarcal y en la que participaron alcaldes, personal técnico municipal y secretarios municipales.

Durante la reunión, se han analizado de forma individualizada los proyectos previstos en los municipios de Aracena, Linares de la Sierra, Los Marines, Puerto Moral, Higuera de la Sierra, Cortelazor, Hinojales, Cañaveral de León, Arroyomolinos de León, Cala, Santa Olalla del Cala, Zufre, Corteconcepción, Santa Ana la Real, La Nava y Fuenteheridos, con el objetivo de "garantizar la máxima coordinación entre administraciones y agilizar la ejecución de las actuaciones".

En contexto, la jornada ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la diputada provincial de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Mar Martín, y el diputado del Reto Demográfico, José Carlos Roda.

Por su parte, Toscano ha destacado que "la colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos es esencial para convertir los fondos europeos en proyectos útiles, cercanos y capaces de mejorar la vida de las personas en nuestros pueblos".

Además, el presidente provincial ha subrayado que "la Diputación tiene que ser una administración útil, cercana y capaz de acompañar a los municipios, especialmente a los más pequeños, en la gestión de oportunidades tan importantes como las que ofrecen los fondos europeos".

Asimismo, en estas sesiones de trabajo también participan diferentes servicios de la Diputación implicados en el desarrollo de los planes, entre ellos Secretaría y Contratación, Desarrollo Local y Fondos Europeos, Infraestructuras, Tecnología de la Información, Medio Ambiente y Servicios Sociales. Un trabajo transversal que permite acercar la administración provincial al territorio y facilitar a los municipios el desarrollo de iniciativas estratégicas para su futuro.

En suma, las actuaciones contempladas en estas estrategias incluyen proyectos relacionados con la movilidad sostenible, la digitalización, la eficiencia energética, la dinamización social y la regeneración de espacios patrimoniales, con el objetivo de "impulsar un modelo de desarrollo más moderno, sostenible y cohesionado para la provincia".