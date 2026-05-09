Diputación de Huelva convoca el segundo Concurso Fotográfico 'La Rábida 2026' con 15.000 euros en premios

Uno de los primeros premios de la edición de 'La Rábida' de 2025, correspondiente a 'El sueño', de Jose Luis Lancha Colchero. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de la Unidad de Gestión de La Rábida, ha aprobado la convocatoria del II Concurso (Rally) Fotográfico 'La Rábida 2026', una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la creatividad y la sensibilidad hacia la conservación y difusión del patrimonio histórico-artístico y medioambiental de este "enclave emblemático" de la provincia.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, el certamen está abierto a la participación de fotógrafos, tanto profesionales como aficionados, mayores de edad y de cualquier nacionalidad, que podrán presentar hasta un máximo de cinco imágenes tomadas durante el periodo establecido para el rally.

La temática del concurso girará en torno a 'El patrimonio histórico de La Rábida', valorándose especialmente aquellas fotografías que reflejen el "atractivo turístico, histórico y natural de los lugares colombinos". Todas las imágenes deberán ser captadas 'in situ' en el entorno de La Rábida y dentro del plazo fijado en la convocatoria.

En cuanto a la técnica, se admitirán fotografías en blanco y negro o en color, realizadas con cualquier procedimiento fotográfico, siempre que conserven los metadatos de fecha y hora. No se permitirán imágenes con retoques excesivos ni aquellas generadas mediante inteligencia artificial (IA), salvo en la categoría específica destinada a este fin.

En concreto, el concurso contará con una dotación económica total de 15.000 euros, distribuidos en diferentes categorías. Entre ellas, la Diputación onubense ha destacado el 'Premio Diputación de Huelva' y el 'Premio Descubrimiento', ambos dotados con 3.000 euros, así como cuatro segundos premios de 1.500 euros vinculados a espacios emblemáticos como el Monasterio de La Rábida, el Muelle de las Carabelas o el Parque Botánico José Celestino Mutis. Además, se contemplan tres premios accésit de mil euros cada uno y un galardón especial para artistas nacidos en la provincia de Huelva, que será compatible con otros premios.

En suma, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 7 de junio a las 23,59 horas. Las solicitudes deberán presentarse preferentemente a través del Registro Electrónico de la Diputación de Huelva, aunque también podrán formalizarse de manera presencial o por los medios previstos en la normativa vigente. Las bases completas de la convocatoria, así como los requisitos de participación y documentación necesaria, pueden consultarse en la sede electrónica de la Diputación.