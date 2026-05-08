Diputación de Huelva decreta una jornada de luto oficial por la muerte de los dos guardias civiles

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha decretado el día 9 de mayo como jornada de luto oficial en toda la provincia tras el fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil en el transcurso de una operación contra el narcotráfico desarrollada en la costa onubense.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, los agentes participaban en la persecución de una narcolancha entre 60 y 80 millas de la costa de Huelva cuando se produjo la colisión entre dos de las embarcaciones que participaban en el operativo. El choque ha costado la vida a dos guardias civiles y ha dejado además otros dos agentes heridos.

Ante la dolorosa tragedia, la institución provincial ha acordado además suspender los actos lúdicos y festivos organizados por la Diputación en señal de condolencia y respeto hacia las familias de los fallecidos, así como hacia todo el cuerpo de la Guardia Civil.

Asimismo, las banderas de todos los edificios oficiales dependientes de la Diputación de Huelva ondearán a media asta durante el luto oficial.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha trasladado "el profundo dolor de toda la provincia por la pérdida de dos servidores públicos que han fallecido cumpliendo con su deber en defensa de la seguridad de todos".

Toscano ha trasladado el pésame de la institución a las familias, compañeros y amigos de los agentes fallecidos, al tiempo que ha deseado una pronta recuperación a los guardias civiles heridos en el operativo. El presidente ha querido también expresar "el reconocimiento y agradecimiento a la labor permanente de la Guardia Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente a quienes arriesgan su vida cada día en la lucha contra el narcotráfico".

La Diputación de Huelva concedió en 2025 la Medalla de Oro de la Provincia a la Guardia Civil en reconocimiento a su labor, a la cercanía con la ciudadanía y al profundo cariño que Huelva siente por el Cuerpo.