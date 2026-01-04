La Diputación de Huelva ha editado 14 títulos a través del Servicio de Publicaciones y Bibliotecas en 2025

Presentación libro en Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Publicaciones y Biblioteca, ha editado un total de 14 títulos a lo largo del año 2025. Son publicaciones de diverso género y contenido, algunas enmarcadas en colecciones, a las que se suman otros seis títulos que se encuentran en imprenta, por lo que verán la luz en este nuevo año.

Con la edición de estas obras, la Diputación sigue cumpliendo su compromiso de publicar libros de autores y temática onubenses, según ha resaltado en una nota.

'El proyecto de creación de una compañía comercial con irlandeses en el marquesado de Gibraleón durante el siglo XVIII', de Carmelo Prado, editado dentro de la Colección Historia, nace de un ambicioso proyecto de investigación cuyo objetivo es descubrir y difundir nuevos aspectos de la historia de la provincia de Huelva relacionados con la presencia de extranjeros durante la Edad Moderna.

El libro, coordinada por el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva, el profesor David González Cruz, se centra en uno de los acontecimientos que "pudo cambiar el devenir de la Huelva del siglo XVIII" y que tiene como epicentro geográfico el marquesado de Gibraleón.

Por otro lado, en marzo vio la luz 'Linajes riojanos en la ciudad de Huelva durante el siglo XIX. Andanzas, logros, negocios y parentescos', de María Antonia Moreno Flores. Un libro que forma parte de la 'Colección Investigación, Serie Historia' y que aporta un nuevo y valioso enfoque sobre nuestra historia, al ampliar el conocimiento sobre la ciudad de Huelva en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, punto en el que aborda un aspecto fundamental de nuestra identidad, la migración y su impacto en el desarrollo socioeconómico.

También ha sido publicado en la 'Colección Investigación, Serie Historia', 'Andanzas de un oficial francés por tierras de Huelva y Sevilla (1810-1811)', de Juan Villegas Martín.

La obra se enmarca dentro de la Guerra de la Independencia, tras la ocupación francesa de España en 1808 y narra las memorias de un joven militar francés llamado Joseph François Sanson, que recorrió buena parte de la Sierra y el Andévalo onubenses.

El Salón de Plenos de la Diputación acogió la presentación y magnífica acogida del libro 'Regina Amaritudinis. Historia de una Coronación', de Manuel Gómez Beltrán y Gregorio Rodríguez Silván, una obra que recoge el proceso, los momentos y las vivencias de la Coronación Canónica de María Santísima de la Amargura.

El libro reúne las aportaciones de una veintena autores y el destacado trabajo de 18 fotógrafos, que han captado con sensibilidad los momentos más emotivos, estéticos y significativos del proceso de coronación, aportando un valioso testimonio visual que enriquece el contenido documental y emocional del libro.

En paralelo, Dar a conocer y profundizar en el elevado número de edificios religiosos que aparecieron con motivo de la repoblación que tuvo lugar entre los siglos del XIII al XVI en los municipios que forman el actual parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, es el objetivo del libro 'Sobre la fotografía de las Ermitas de repoblación de la serranía onubense', del fotógrafo Jorge Garrido.

Por otro lado, 'Los esteros e islas de Ayamonte', de Enrique Arroyo, aborda la situación geográfica del municipio y que abre una ventana a la historia, a la naturaleza y a la identidad de un municipio que vive de cara al río y al mar.

Coincidiendo con la participación de la Diputación en la 49 Feria del Libro de Huelva se entregó el Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales a César de las Heras por 'La historia de adentro'. Con una dotación de 6.000 euros y la publicación del relato ganador, el autor ganó una edición muy especial -la número 30- "con un relato cargado de humor y extraña agudeza, la historia divertida y a la vez profunda de un personaje inadaptado que confunde realidad y deseo en un descubrimiento caótico de rara coherencia", en palabras del Jurado.

La Feria del Libro también acogió la presentación del libro 'Pregones de La Bella. Cincuentenario', de Manuel Castillo. Una publicación que recopila cincuenta años de pregones, en los que el mundo mariano de Lepe ensalza la figura de su Virgen de la Bella, y cuya recopilación ha supuesto trabajo de incalculable valor de investigación.

'Un Condado de cuentos', basado en el Festival de Narración Oral del mismo nombre ve la luz con el deseo profundo de perservar la memoria viva de quienes la cuentan. Un equipo encabezado por el coordinador de esta ya clásica aventura, Diego Magdaleno se dedicó a recolectar recuerdos en los municipios de Bollullos Par del Condado, Paterna del Campo, Trigueros y Palos de la Frontera, que después fueron narrados en sus calles, durante el Festival, y ahora pueden leerse y legarse a las futuras generaciones en forma de libro.

La Diputación ha remarcado el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, que en su 45 edición ha sido para poemario 'El undécimo mandamiento', de Antonio Pérez Río, con 25.000 euros, su máxima dotación histórica, y la publicación de la obra ganadora. El Jurado lo premió entre las 793 obras presentadas.

Las Jornadas de Patrimonio del Andévalo también han tenido su publicación: las actas de su décima edición, que organizaron la Asociación Cultural Campo de Andévalo y el ayuntamiento de Villanueva de las Cruces.

'25 años de rezos cantados' coincide con el 25 aniversario de la Asociación de Costaleros de Nuestra Señora de la Coronada. Acompañado de códigos QR diversos autores como Juan Manuel Serrano, Román Limón, Rodrigo Delcán, José María Romero, Vicente Casto, Diego García, Paco Lola nos llevan a vivir esa emblemática manifestación de fe a través de sus creaciones.

Una de las obras de este año ha sido una reedición, 'Cantos y leyendas de Rosal de la Frontera' de Augusto Thassio. La periférica posición geográfica y vocación fronteriza del municipio serrano lo convierte en un rico mosaico etnológico, que el autor ha sabido recoger y poner en valor en este libro ahora reeditado.

Otras publicaciones verán la luz próximamente como 'Conquistadores, Exploradores y Religiosos de Moguer en América: una óptica desde la gestión cultural', de Sergio Ollero Lara; 'Los molinos de Huelva y su provincia. Historia, tipología y usos', de Antonio Toscano Trabazo; '1º de noviembre de 1755 en la provincia de Huelva. Terremoto y tsunami en los confines del reino', de Francisco de la Cruz García; 'Arqueología, patrimonio histórico y territorio en la provincia de Huelva', de Pedro Campos y Juan Aurelio Pérez Macías; 'Historias naturales de la Sierra de Aracena y Doñana', de Iván Parrilla o 'La Regla de la Hermandad Sacramental de Calañas', de Juan Ramón Ortega.

Con el objeto de apoyar a autores y editoriales de la provincia de Huelva, la Diputación ha adquirido en 2025 ejemplares de 'La Leyenda de Aracena' de José Nogales: 'Cuentos sobre la Fuente Vieja', de Bernardo Romero, Juan Manuel Seisdedos y Juan Villa; 'Moguer', de Diego Ropero; 'Rociana en la Edad Media' e 'Isabel de Fonseca y Meneses, duquesa de Rociana', de Antonio Ramírez Almanza; 'La Terraza. Cien Años', de Pepa Feria; y 'Mis raíces, mi aldea de La Naya-Minas de Riotinto', de Luis Carlos Moreno.

Además se han comprado ejemplares a las distintas librerías de diferentes municipios de la provincia de Huelva para llevar a cabo los programas de fomento de la lectura infantil y juvenil y las rotaciones de los 39 clubes de lectura repartidos por toda la geografía provincial.