La Diputación de Huelva y la Junta colaboran para "lograr nuevas metas" en el ámbito cultural y deportivo

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, junto a la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha recibido en visita institucional a la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, con quien ha mantenido una reunión para analizar iniciativas y proyectos en los que "participan mano con mano" ambas administraciones públicas.

Acompañados por el vicepresidente primero de la Diputación, José Manuel Zamora, y por el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, el presidente provincial y la consejera han coincidido en señalar la "apuesta común" por el "trabajo en equipo", a fin de "lograr nuevas metas y nuevos hitos" en el ámbito cultural y deportivo, según ha recogido la institución provincial en una nota.

En este sentido, David Toscano ha puesto el acento en iniciativas "compartidas" por Diputación y Junta que situarán a la provincia de Huelva "en el foco de la atención nacional e internacional" a lo largo de este año que acaba de comenzar.

A este respecto, ambos se han referido, por ejemplo, al Campeonato de Europa de Bádminton Huelva 2026, una cita deportiva en la que las administraciones provincial y andaluza "han apostado al cien por cien para que Huelva, la tierra de Carolina Marín, acogiera esta competición europea", junto al Ayuntamiento de la capital y las federaciones española y andaluza de Bádminton.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha incidido en que este 2026 "será el año de La Rábida". La primera de las grandes citas de este año tendrá lugar el día 22 de enero con la visita de Su Majestad el Rey con motivo del centenario del vuelo del Plus Ultra, a la que seguirá la Cumbre Hispano Lusa.

Además, este 2026 La Rábida aspira a tener un marcado protagonismo en la trigésima Cumbre Iberoamericana que se celebra en España y será la meta de la etapa onubense de la Vuelta Ciclista España. "Por fin La Rábida tendrá en este 2026 el protagonismo que se merece tanto a nivel nacional como internacional", ha remarcado Toscano.

En esta línea, el presidente de la Diputación y la consejera de Cultura y Deporte de la Junta han avanzado posibles vías de colaboración entre administraciones para poner en marcha actuaciones que tengan como epicentro al paraje de La Rábida y que pongan el énfasis en su patrimonio "y en su indiscutible valor histórico". La visita institucional ha concluido con la consejera Patricia del Pozo firmando en el libro de honor de la Diputación Provincial de Huelva.