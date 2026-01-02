La Diputación de Huelva mantiene su apoyo a mujeres y menores de Burkina Faso afectados por los conflictos bélicos

Reunión entre el vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora, y representantes de la Asociación Cumbreños con Burkina. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha concedido una subvención de algo más de 9.000 euros a la Asociación Cumbreños con Burkina con el objetivo de ayudar de forma urgente a mujeres, niños, niñas y desplazados por el conflicto bélico en el país africano.

Según informa la propia Diputación en nota de prensa, para ello se van a conceder becas a 60 niños y jóvenes para que puedan acceder a una correcta educación y alimentación, se otorgarán microcréditos para 30 mujeres desplazadas y sin recursos y se contratarán a un monitor socio-cultural y una trabajadora social para apoyar a los niños y madres en su proceso de adaptación tras todo lo vivido en zona de guerra.

Desde la Diputación, a través del Servicio de Cooperación Internacional, se viene trabajando desde hace años con la Asociación Cumbreños con Burkina en el proyecto del Centro de Formación de Mujeres y Guardería de Boassa, en Burkina Faso.

"Empezamos trabajando con un grupo de mujeres, dándoles microcréditos para ayudarlas a mantener a sus familias, pagar la educación o la sanidad, y con el tiempo hemos levantado un centro de formación y una guardería para los niños. Cuando llegamos no había nada: ni agua, ni luz, ni caminos, y hoy tenemos placas solares, agua, aulas, los niños comen cada día y las mujeres se forman. Ha sido un trabajo conjunto que verdaderamente ha dado su fruto", ha recordado Dolores (Loly) Mendoza, de la congregación Misioneras de la Doctrina Cristiana, quien vivió más de una década en Burkina Faso y fue directora de este centro.

De este modo, Mendoza, junto con representantes de la Asociación, visitó el pasado mes de octubre al vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora, para darle a conocer los avances de este proyecto que a lo largo de los años ha permitido construir aulas, un comedor y letrinas, mejorar la instalación eléctrica y los caminos de acceso, garantizar la alimentación diaria de más de un centenar de menores y ofrecer formación y microcréditos a mujeres del entorno.

En la actualidad hay más de 50 familias viviendo en condiciones infrahumanas en el poblado de Boassa, que es la zona de trabajo de la Asociación Cumbreños con Burkina. En Burkina Faso, la violencia de grupos armados causó más de 8.400 muertes en 2024, una cifra que duplicó la del año anterior y cifras similares en el recientemente finalizado 2025, y hay más de dos millones de desplazados, casi la décima parte del total de habitantes en el país, muchos de ellos a la capital del país, Ougadogou y a los poblados cerca de la misma.