Diputación de Huelva resalta el papel de los marinos onubenses en grandes exploraciones atlánticas durante un congreso

Presentación en La Rábida del proyecto Agree que lidera la Diputación. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de su Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos, ha destacado el papel clave de los marinos onubenses en las grandes exploraciones atlánticas en el V Congreso Internacional Conmemorativo del Descubrimiento de América: Historia de la cooperación y de los intercambios entre España y América, celebrado en La Rábida.

Según ha informado la institución en una nota de prensa, la institución provincial ha presentado, en el marco de este encuentro, el proyecto europeo Agree (Atlantic GREat Explorations), una iniciativa transnacional cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del programa Interreg Espacio Atlántico.

Durante su intervención en el Congreso, la jefa del Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos, Esther García Vidal, ha señalado la importancia de la provincia de Huelva en este contexto histórico y patrimonial.

"Los marinos onubenses y los puertos de nuestra costa tuvieron un papel esencial, tanto en la gestación y desarrollo del primer viaje de Colón como en sucesivas expediciones, que marcaron el inicio de la globalización y del encuentro entre culturas", ha destacado.

También explicó que el proyecto Agree, liderado por la Diputación onubense, persigue la creación de una Red Atlántica para la valorización de las grandes expediciones náuticas y la candidatura de un nuevo Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa dedicado a las Grandes Exploraciones.

Esta propuesta pone de relieve el patrimonio marítimo común de los países atlánticos y su vinculación con figuras históricas clave en la expansión y los intercambios entre Europa y América.

Entre los principales objetivos del proyecto Agree, se encuentran el intercambio de experiencias entre socios, la elaboración conjunta de proyectos complementarios, la puesta en valor, interpretación y dinamización del patrimonio, la señalización y promoción conjunta y la creación de rutas para ser recorridas en diferentes modos de locomoción.

Todo ello contribuirá, según ha señalado García Vidal, a una "mejor protección del patrimonio y del medio ambiente, la recuperación de tradiciones locales, mejoras en la comercialización y creación de nuevos servicios turísticos de calidad, con lo que eso conlleva en cuanto al impulso al empleo".

El proyecto Agree, con una duración de 30 meses y un presupuesto total superior a los 2,3 millones de euros, ha reunido a once socios de España, Portugal, Francia e Irlanda.

En la provincia de Huelva, la iniciativa se materializará especialmente en el entorno de La Rábida, donde se prevé la implementación de una acción piloto centrada en el diseño de una nueva oferta turística en torno a las expediciones de los navegantes onubenses, la promoción de eventos náuticos como la regata Huelva-La Gomera y un enfoque educativo adaptado a los miles de escolares que visitan este entorno cada año.

Con este proyecto, la Diputación de Huelva "refuerza su compromiso con la puesta en valor del patrimonio histórico y marítimo del territorio, impulsando la cooperación internacional y el desarrollo sostenible de los destinos vinculados al legado atlántico".

Además, esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Presidencia de la institución provincial para conseguir "hitos como la declaración de Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa, el Sello de Patrimonio Europeo o, incluso, la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco".