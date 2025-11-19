A disposición judicial dos conductores implicados en sendos accidentes en Huelva y cuadruplicar la tasa de alcohol

Coche volcado en la calzada tras realizar una manioba antirreglamentaria y su conductor dar una tasa de alcohol cuatro veces superior a la permitida. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva, por medio del Equipo de Investigación de Siniestros Viales, ha puesto a disposición judicial a dos conductores que se vieron implicados en sendos accidentes, uno de ellos con un autobús escolar, y cuadruplicar ambos la tasa de alcohol.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, el pasado 6 de noviembre, se produjo un siniestro vial entre un turismo y un autobús de transporte de escolar de menores, cuando el turismo realizó una maniobra de adelantamiento antirreglamentaria, pero el conductor perdió el control y volcó en la calzada, colisionando lateralmente con el autobús. No hubo que lamentar daños personales.

Sometido a las preceptivas pruebas de detección de alcohol y drogas a ambos conductores, se constató la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas del conductor del turismo, arrojando unas tasas de alcohol en aire espirado de 1,08 mg/l, cuatro veces más que la máxima permitida. Además de la alta concentración de alcohol, resultó también positivo en el test indiciario de presencia de drogas en el organismo.

Por ello, el conductor del turismo ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción competente, en calidad de investigado, por un supuesto delito contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

ACCIDENTE CON OTRO TURISMO

Por otro lado, componentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva, por medio de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial, ha puesto a disposición judicial a otro conductor de un turismo implicado en un siniestro vial bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Los hechos se produjeron en Cartaya, cuando ambos vehículos colisionaron frontalmente en el interior de una intersección giratoria, cuando uno de ellos circulaba en sentido contrario.

Sometido a las preceptivas pruebas de detección de alcohol y drogas a ambos conductores, se constató la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas en uno de los conductores, arrojando tasa de alcohol en aire espirado de 1,02 m g/l que cuadruplicaba la máxima permitida y que carecía de permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca.

El conductor del turismo ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Ayamonte, en calidad de investigado, por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por carecer de permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca.

La Guardia Civil recuerda que la conducción bajo los efectos del alcohol es una de las principales causas de siniestros viales y puede acarrear graves consecuencias, como multas, retirada del permiso de conducción e incluso penas de cárcel, además de un coste humano irreparable.