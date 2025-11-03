Distinguen con una medalla a un guardia civil de Tráfico de Huelva por su "impecable trayectoria"

Entrega de la medalla al Mérito de la Seguridad Vial en su categoría de bronce con distintivo azul a un agente de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha entregado este lunes la medalla a uno de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Huelva que el Ministerio del Interior ha distinguido por su servicio. Se trata de Melchor Gil Caro, miembro de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, quién ha recibido la medalla al Mérito de la Seguridad Vial en su categoría de bronce con distintivo azul por resolución del director general de Tráfico (DGT).

En el acto, celebrado en la sede de la Subdelegación, ha estado acompañada por la jefa provincial de Tráfico, Cristina Gago, que ha agradecido esa reconocida y "meritoria" labor social, ya que se trata de un reconocimiento a "la importante labor que realizan los agentes de la Agrupación de Tráfico para garantizar la seguridad de nuestras carreteras", han indicado en una nota.

Rico ha señalado la "constancia" de la Dirección General de Tráfico al incorporar "medidas, recursos y acciones que redundan cada día en mejoras de la circulación viaria", además de la "inmensa" labor de concienciación y prevención "a todos los ciudadanos".

Asimismo, ha felicitado al condecorado y ha resaltado su trayectoria profesional "por hacer su trabajo con máxima dedicación, compromiso y responsabilidad que distingue a los empleados públicos excelentes", destacando la "importante contribución para fomentar un sistema más seguro para la seguridad vial y su repercusión en todos nosotros, velando por el cuidado y apoyo a los usuarios de las vías, especialmente en los momentos difíciles que se derivan de los siniestros viales".

Melchor Gil, actualmente destinado en el Destacamento de Tráfico de la Palma del Condado se ha destacado por "su excelente comportamiento reflejado en su labor en el Grupo de Transporte del Destacamento", cuyo trabajo "repercute directamente en la seguridad vial". "Constituye todo un ejemplo para quienes forman parte de la Agrupación en los más de 33 años de oficio en el sector de Tráfico, demostrando profesionalidad y dedicación", ha destacado Subdelegación.

La concesión de esta Medalla supone "un reconocimiento a su impecable trayectoria durante tres décadas donde ha demostrado su implicación para llevar a cabo los objetivos fundamentales para la seguridad vial".