El documental 'Las últimas huellas del neandertal' descubre como era Doñana (Huelva) hace 150.000 años

Grupo de científicos que intervienen en el documental, de las universidades de Huelva, Sevilla y Lisboa. - INVISIBLE ASOCIACIÓN

ALMONTE (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

Almonte (Huelva) acogió el pasado martes la presentación del documental 'Las últimas huellas del neandertal', un trabajo en torno a las huellas fosilizadas de esta especie humana extinta que halladas en junio de 2020 en la playa onubense El Asperillo, en Matalascañas. La obra muestra cómo era Doñana hace 150.000 años cuando estaba habitada por neandertales, elefantes, uros y jabalíes gigantes.

El preestreno de esta producción de RTVA y rodada por las productoras Madroom y SomosCoco en el Espacio Natural de Doñana, contó con la participación del director del documental, Jesús Moreno, el alcalde de Almonte, Paco Bella, y la intervención de diferentes científicos que han colaborado en el proyecto, ha indicado la productora en una nota.

Al estreno asistieron alrededor de 200 personas y el grupo de científicos que intervienen en el documental y que proceden de las universidades de Huelva, Sevilla y Lisboa. Al evento también contó con el equipo de antropólogos de Gibraltar, la familia Finlayson, referente mundial en el estudio de los neandertales.

Al acto, celebrado en el Teatro Salvador Távora, asistieron amigos y familiares de los periodistas Óscar Toro y María Clauss, que se sumaron al pequeño homenaje a la pareja de profesionales que participó en la producción y divulgación de este trabajo. El alcalde reconoció "el trabajo y la implicación" de los científicos y técnicos de Doñana que han hecho posible poner la ciencia y "el talento de los almonteños" en un ámbito internacional.

La obra, de 52 minutos de duración, combina la ficción cinematográfica de una familia neandertal en Doñana, con escenas de postproducción que muestran cómo era la zona hace 150.000 años, qué animales convivieron con esta especie o cómo vivieron los últimos neandertales del planeta, antes de su extinción hace unos 40.000 años.

Además, el documental explora el mundo de los neandertales desde una perspectiva "novedosa" como es la de "una especie humana costera, que se alimentaba de pescado y marisco", con una vinculación al este territorio de "gran riqueza ecológica", alejada de cuevas y con "unas capacidades cognitivas y simbólicas sofisticadas".

El director, Jesús Moreno, señaló que "Andalucía está en la última frontera del conocimiento científico" sobre los neandertales". "La ciencia española ha experimentado un gran salto en lo que sabíamos de esta especie gracias a los nuevos descubrimientos que se han producido en nuestra tierra".

"Por eso el documental narra la historia a través de la élite de la ciencia nacional e internacional, para descubrir cómo eran nuestros parientes más cercanos, cómo sobrevivieron más de 300.000 años y si la aparición del humano moderno tiene conexión o no con su extinción", concluyó.