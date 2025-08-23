Dos detenidos en Moguer (Huelva) por tráfico de medicamentos ilegales con más de 700 comprimidos sin registro sanitario

Un agente de la Guardia Civil con el material intervenido en la operación. - GUARDIA CIVIL DE HUELVA

MOGUER (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en la localidad onubense de Moguer a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, tras intervenirles una "gran cantidad" de medicamentos destinados a su venta en el mercado ilegal. Entre los productos incautados se encuentran más de 700 comprimidos indicados para tratar la disfunción eréctil, antihistamínicos y varios envases de complejos medicinales.

Según ha detallado la Benemérita en una nota, los hechos ocurrieron cuando una patrulla del municipio, mientras llevaba a cabo un control de verificación de personas y vehículos con el objetivo de prevenir la delincuencia, dio el alto a un turismo. Tras identificar a los ocupantes del vehículo y registrar el interior del habitáculo, la Guardia Civil localizó una "gran cantidad" de fármacos sin registro sanitario homologado.

Ninguno de los medicamentos contaba con autorización de la Agencia Española o Europea del Medicamento, ni con prescripción médica que justificara su posesión. Según las investigaciones, dichos productos estaban destinados a su venta y distribución en el mercado ilegal.

En total, la Guardia Civil ha intervenido alrededor de 700 comprimidos destinados al tratamiento de la disfunción eréctil, antihistamínicos, varios envases de complejos medicinales, así como 2.000 euros en efectivo. Los detenidos, que cuentan con antecedentes por contrabando, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, junto con las diligencias instruidas.

La Benemérita ha recomendado evitar la automedicación y consultar siempre a un profesional de la salud (médico o farmacéutico) antes de tomar un medicamento. Ellos pueden evaluar la situación específica del paciente, determinar si lo necesita, recetar la dosis correcta y la duración del tratamiento.

Además, ha advertido que la ingesta de medicinas que no han pasado ningún tipo de control sanitario pueden conllevar riesgos graves para la salud, incluyendo efectos secundarios inesperados, reacciones alérgicas, interacciones con otros medicamentos y la posibilidad de no tratar una enfermedad subyacente correctamente entre otros.