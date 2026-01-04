Dos heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Calañas (Huelva)

Archivo - Equipo de bomberos de los servicios de emergencia 112. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

CALAÑAS (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda registrado en la madrugada de este domingo en la localidad onubense de Calañas, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Los afectados son un hombre de 34 años y una mujer de 28 ambos evacuados por los servicios sanitarios al Hospital Comarcal de Riotinto.

Sobre la 1,30 horas, el 112 atendió la primera de varias llamadas de socorro que alertaban de un incendio en una vivienda en un bloque de pisos situado en la calle Las Lomas.

De inmediato, la sala coordinadora movilizó a los Bomberos del Consorcio, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil que una vez en el lugar informaron de que había dos personas atrapadas en el tercer piso.

Efectivos de los bomberos extinguieron el incendio cuyas llamas afectaron al primer piso, mientras que las otras dos plantas superiores resultaron afectadas por el humo.