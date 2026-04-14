Dos personas son trasladadas al hospital tras una colisión entre dos vehículos en Almonte (Huelva)

Uno de los vehículos implicados en el accidente en la A-483. - POLICÍA LOCAL DE ALMONTE

HUELVA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de dos personas resultaron heridas y trasladadas a diferentes hospitales de Huelva y Sevilla en la tarde de este lunes tras una colisión entre dos vehículos en la carretera A-483, a la altura de Almonte (Huelva), según ha indicado el servicio de emergencias 112.

De este modo, a las 18,30 horas de este lunes, el 112 recibió un aviso de un accidente por colisión entre dos vehículos en el kilómetro 10 de la A-483, a la altura de Almonte, sentido El Rocío, que llegó a provocar importantes retenciones en la vía.

En el lugar han intervenido de manera coordinada agentes de la Policía Local de Almonte, Guardia Civil, Bomberos y servicios sanitarios.

Como consecuencia del siniestro, dos personas resultaron heridas, un hombre de 35 años, que fue trasladado en helicóptero al servicio de Traumatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla; y una mujer de 32 años, que fue desplazada al Hospital Infanta Elena de Huelva.

Por el momento, se desconocen tanto las circunstancias del accidente, que están siendo investigadas, así como el estado actual de las personas heridas.