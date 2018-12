Edil de Seguridad de Almonte descarta dimitir por la polémica del hallazgo del cuchillo investigado en el doble crimen

Actualizado 20/12/2018 13:54:28 CET

ALMONTE (HUELVA), 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), Antonio Joaquín Díaz, ha asegurado este jueves que no va a dimitir en relación al asunto del hallazgo de un cuchillo en una alcantarilla de la localidad, denunciado por Aníbal Domínguez, el hermano y tío de las dos víctimas del doble crimen de Almonte, en el que un padre y su hija fallecieron tras múltiples cuchilladas en abril de 2013.

Según ha informado en un comunicado, el concejal ha asegurado no va a dimitir al considerar que no ha hecho "nada malo, sino trabajar por el bien de los demás". Todo ello tras la denuncia de Domínguez y la petición del PP de su dimisión tras la polémica suscitada por el tratamiento del hallazgo de este cuchillo por parte de la Policía Local y su entrega a la Guardia Civil.

Cabe recordar que el abogado de la acusación particular, Luis Romero, ha pedido al juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado, que investiga los hechos, su comparecencia y la de la jefa de la Policía Local de Almonte (Huelva), Francisca Borrero, para explicar todo lo relativo sobre el hallazgo por parte de un pintor en la citada alcantarilla.

Además, este mismo jueves la familia de las víctimas ha convocado a la ciudadanía a una concentración en la Plaza Virgen del Rocío de Almonte para pedir a la corporación municipal que "deje de mentir y de causarnos más dolor con el asunto del cuchillo, así como que se depuren responsabilidades de una vez por todas".

Al respecto, ha asegurado que, aunque le parece "una herramienta democrática perfectamente legal" y que respeta, "no deja de ser una protesta, teledirigida y manipulada" contra él y ello porque, según ha remarcado, se le acusa de "unas mentiras que desde luego, no he dicho".

Por ello, ha insistido en que no va a dimitir porque no considera "justo" pagar "el precio del escarnio público, sólo por haber respetado los tiempos que la Guardia Civil me pidió para aportar datos; sólo por recibir a un abogado al que estoy obligado a atender --refiriéndose al letrado Francisco Baena Bocanegra que ejerció la defensa del absuelto por los hechos junto a Juan Ángel Rivera Zarandieta, que es su socio--, solo por tener una empresa de ámbito local con dos socios desde hace casi seis años, empresa que nada tiene que ver con todo esto".

En cuanto a su reunión con Baena Bocanegra, ha reconocido que, además de atenderlo por otras cuestiones relacionadas con su empresa, le preguntó por la posibilidad de algún extremo que debiera preocuparle con respecto a su responsabilidad pública por "los ataques y acusaciones que venía soportando", pero ha asegurado que no pensaba en ese momento "actuar contra Aníbal ni su familia pues lo único que me preocupaba (y me preocupa) era el inmediato esclarecimiento y desenredo de este montaje, que con tanto interés se ha fabricado para destruirme", al tiempo que ha incidido en que no ha interpuesto ninguna denuncia contra esta familia.

Sobre su situación laboral, al margen de la concejalía que ostenta, ha dejado claro que Rivera Zarandieta es su socio de una empresa local de administración de fincas, que se fundó ante de los hechos y ha asegurado que, por este motivo, tienen que reunirse.

"ATAQUE VIRULENTO"

Por otro lado, Díaz ha asegurado que no comparte "el ataque virulento y planeado" contra él por parte del hermano y tío de los fallecidos ni que los partidos políticos "se estén aprovechando de todo este dolor, de toda esta desgracia y de toda esta pena para intentar conseguir un puñado de votos más".

En este sentido, ha precisado que no ha mentido en sus declaraciones sobre el hallazgo de ese cuchillo, según él en 2016 y según Domínguez en 2017, y que el pasado jueves, por orden suya y de la alcaldesa, Rocío Espinosa, fue puesto a disposición judicial por dos agentes de la Policía Local de Almonte (Huelva), los cuales declararon ante la juez al día siguiente. En este sentido, ha asegurado que la Guardia Civil, unos días después de la denuncia, les requirió cuatro datos: "la identidad de los agentes, la fecha, la cadena de custodia y las medidas, pero no el cuchillo".

Por último, en cuanto al cuchillo ha dejado claro que él no ha dicho "en ningún momento" que lo tuviera la Guardia Civil, sino que "se entregó, no que se quedara allí, pues como ya ha declarado la Policía Local el cuchillo se entregó pero no se recepcionó, siendo los policías los que decidieron guardarlo afortunadamente". A su vez, ha destacado "la labor diaria" de la Policía Local almonteña.