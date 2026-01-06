Efectivos de la UME se desplazan a Matalascañas (Huelva) ante el aviso de "riesgo estructural" de un edificio

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Matalascañas (Almonte, Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha atendido la "solicitud urgente" del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ante el "grave riesgo estructural" detectado en el Edificio Alcotán, situado en la playa de Matalascañas.

Así lo ha anunciado este martes el Ayuntamiento de Almonte en una publicación en su cuenta oficial en la red social Facebook en la que ha detallado que efectivos de la UME llegaron a Matalascañas este pasado lunes por la noche "para realizar la inspección técnica de la zona".

Y ello, según aclaran desde el consistorio almonteño, "tras confirmarse mediante informes técnicos municipales y la evolución del temporal marítimo que el mar ha alcanzado los cimientos del edificio, comprometiendo seriamente su estabilidad y elevando el riesgo de una situación potencialmente catastrófica, tanto para las personas como para el entorno urbano colindante".

Desde el Ayuntamiento de Almonte han trasladado su "agradecimiento y reconocimiento" a la Unidad Militar de Emergencias "por su rápida actuación y compromiso con la seguridad" de la playa de Matalascañas.

Esta situación se enmarca en las incidencias y daños ocasionados este pasado fin de semana por la borrasca 'Francis' en Matalascañas, que ha causado importantes daños en el paseo marítimo, así como obligó a evacuar a dos vecinos de sus viviendas, y por los que el Ayuntamiento de Almonte activó este pasado lunes una Ventanilla Única de Atención Ciudadana que funcionará en horario de 09,30 a 14,00 horas de lunes a viernes.

El Ayuntamiento indicó que la ventanilla tiene como objetivo la recepción, registro y ordenación de los datos de personas y negocios damnificados; servir como base documental para el asesoramiento legal y administrativo correspondiente, y facilitar la elaboración de informes "que serán remitidos a otras administraciones competentes".

El pasado sábado, la Policía Local de Almonte anunció la prohibición de la circulación a peatones y vehículos en el paseo marítimo de Matalascañas por los daños causados por las últimas lluvias en el tramo comprendido desde el sector n, urbanización Kabila, hasta la zona de los Palos.

Por su parte, dos vecinos del núcleo costero fueron evacuados de sus viviendas en la noche del sábado ante la acumulación de precipitaciones en el municipio, ya que la fuerza de la lluvia y el agua acumulada tiró "varias paredes" y entró en el terreno de varias casas de la comunidad residencial Pueblo Andaluz, cercana a la primera línea de playa, según indicó el presidente de la asociación de propietarios de Matalascañas, Juan Gómez Palma.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Almonte celebró el domingo una reunión de urgencia para tomar una serie de medidas como crear una Comisión de Valoración de Daños; constituir una Comisión Técnica para la elaboración del proyecto de reparación y la ejecución de las actuaciones necesarias; convocar una reunión con los partidos políticos locales con el fin de trasladar información y coordinar actuaciones, y convocar una reunión de coordinación administrativa con la Dirección General de Costas, la Subdelegación del Gobierno y la Delegación de la Junta de Andalucía.