El Gobierno declarará Matalascañas (Huelva) zona catastrófica "en cuanto el Ayuntamiento presente la solicitud"

Situación del paseo marítimo de Matalascañas tras el paso de la borrasca Francis. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha reafirmado el "compromiso total" del Gobierno de España con Matalascañas tras los graves daños ocasionados por el temporal en el Paseo Marítimo, y ha garantizado que "en el momento en que el Ayuntamiento de Almonte presente la solicitud formal", el Gobierno "declarará la zona" como afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

María José Rico ha sido subrayado que "el Gobierno de España va a estar, como siempre ha estado, al lado de Matalascañas, de sus vecinos y muy especialmente de su sector empresarial, que está sufriendo de manera directa las consecuencias de esta situación". En este sentido, ha señalado que esta declaración "permitirá activar las ayudas económicas necesarias para reparar los daños que se están produciendo en infraestructuras municipales", como el Paseo Marítimo.

La subdelegada ha remarcado que el Ejecutivo central "ya viene apoyando de manera continuada a Matalascañas y al municipio de Almonte, tanto en la regeneración y protección de sus playas como en actuaciones en su territorio", y ha insistido en que "este respaldo no es nuevo, es constante y se traduce en hechos".

En este contexto, ha destacado que el Gobierno de España ha apoyado al Ayuntamiento de Almonte con "más de 21 millones de euros en distintas actuaciones", a los que "se suman otros 400.000 euros concedidos recientemente para la subsanación de desperfectos en el Paseo Marítimo a la altura de Caño Guerrero", lo que considera "una muestra más del compromiso firme y sostenido del Ejecutivo con Matalascañas".

"El Paseo Marítimo es una infraestructura municipal clave, no solo para la seguridad y el bienestar de los vecinos y vecinas, sino también para la actividad económica, el empleo y la imagen turística de Matalascañas", ha destacado Rico, quien ha defendido que protegerlo y repararlo es "proteger el futuro de cientos de familias que viven directa o indirectamente del turismo y de los servicios".

Por último, la subdelegada del Gobierno ha reiterado que el Ejecutivo central "no va a fallar a Matalascañas", y ha asegurado que seguirá "colaborando estrechamente" con el Ayuntamiento de Almonte y "con el resto de administraciones" para que la recuperación del Paseo Marítimo "sea una realidad lo antes posible", con "los recursos necesarios, con eficacia y con el máximo rigor institucional".