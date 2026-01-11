Los embalses de Huelva suben un 17% desde finales de noviembre y se encuentran al 76% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo de la presa del Corumbel. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las intensas lluvias que ha vivido la provincia de Huelva desde el pasado mes de noviembre se han visto reflejadas en los datos de los embalses de las cuencas del Chanza-Tinto-Odiel-Piedras, que se encuentran al 76% por ciento de su capacidad, al contar con 1.068 hectómetros cúbicos de agua embalsada sobre una capacidad total de 1.138 hectómetros cúbicos, lo que supone un 17% por ciento más desde finales de noviembre.

Según los datos consultados por Europa Press en el último parte de la semana, los embalses de las cuencas del Chanza-Tinto-Odiel-Piedras se encuentran al 76% por ciento de su capacidad, con un volumen de agua embalsada de 1.068, esto casi el doble con respecto a hace casi un año, ya que a fecha de 8 de enero de 2025 el volumen era de 565 hectómetros cúbicos.

Asimismo, supone una notable subida con respecto a finales de noviembre, cuando los embalses se encontraba, a fecha del 22 de ese mes al 59,3% de su capacidad, al contar con 675,67 hectómetros cúbicos de agua embalsada. De otro lado, esto supone también aumento con respecto al mes de octubre, cuando a fecha del día 31 de ese mes el volumen era de 632,44 hectómetros cúbicos.

En la actualidad, los que están más llenos son el embalse del Andévalo (403,11); Chanza (272,57); el de Zufre (158,13) y el de Aracena (113,06), mientras que los que tienen menor cantidad son Corumbel Bajo (17,7); Machos (12,05), Piedras (52,58) y Jarrama (39,11).

Asimismo, el embalse del Andévalo, que cuenta con la mayor capacidad de los de la provincia, con 634,40 hectómetros cúbicos, se encuentra al 64 por ciento de la misma y Chanza, con (341,38), al 80 por ciento.

Por otra parte, cabe destacar que el de Machos es el que se encuentra con un mayor porcentaje de llenado con respecto a su capacidad, al estar al cien por cien (12 hectómetros cúbicos), mientras el embalse del Corumbel Bajo, está al 98 por ciento (18,00 hectómetros cúbicos), el del Jarrama al 39,11 por ciento (42,64 hectómetros cúbicos). De otro lado, el de Aracena está al 89 por ciento, así como el Piedras (59,5 hectómetros cúbicos) se encuentra al 88 por ciento.