Los embalses de la provincia de Huelva se encuentran al 92,68% de su capacidad, un 22,86% más que hace un año

Archivo - Presa del Corumbel en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de las cuencas del Chanza-Tinto-Odiel-Piedras (Huelva) se encuentran al 92,68 por ciento de su capacidad, al contar con 1.035,05 hectómetros cúbicos de agua embalsada sobre una capacidad total de 1.138 hectómetros cúbicos, lo que supone un 22,86% más que hace un año, cuando el volumen era de 842,46 hectómetros cúbicos.

Según los datos consultados por Europa Press, con los datos del 30 de abril, los embalses de las cuencas del Chanza-Tinto-Odiel-Piedras se encuentran al 92,68% de su capacidad, con un volumen de agua embalsada de 1.035, esto supone tan solo unos 33 hectómetros cúbicos menos con respecto a hace cuatro meses, ya que a fecha de 11 de enero de 2026 el volumen era de 1.068 hectómetros cúbicos.

Asimismo, supone un ligero descenso con respecto a hace una semana, cuando contaba con un volumen de 1.041,25 hectómetros cúbicos. De otro lado, el dato actual remarca una notable diferencia con respecto al estado de los mismos hace 16 meses, ya que a fecha de 8 de enero de 2025 el volumen era de 565 hectómetros cúbicos, casi la mitad.

En la actualidad, los que están más llenos son el embalse del Andévalo (576,50); Chanza (310,59); Piedras (52,82) y Jarrama (37,24), mientras que los que tienen menor cantidad son Sotiel Olivargas (29,19); Corumbel Bajo (18,06); Machos (8,66) y Cueva de la Mora (1,98).

Asimismo, el embalse del Andévalo, que cuenta con la mayor capacidad de los de la provincia, con 634,40 hectómetros cúbicos, se encuentra al 90,87% de la misma y Chanza, con (341,38), al 95,35%. Por otra parte, cabe destacar que Corumbel Bajo (con 18,00 hectómetros cúbicos de capacidad), Jarrama (con 36,14) y Sotiel Olivargas (con 29,00) se encuentran al cien por cien de su capacidad.

De otro lado, Cueva de la Mora, con una capacidad de 1,99 hectómetros cúbicos, se encuentra al 99,73%; mientras que Piedras, con una capacidad máxima de 59,50, está al 88,77%; y Machos (con una capacidad de 12 hectómetros cúbicos) está al 72,13%.