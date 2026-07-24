Emiliano Cabot será el nuevo diputado (Huelva) tras la designación de Ana Delgado como secretaria general de Agapa

Archivo - El coordinador de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva de la Diputación de Huelva, Emiliano Cabot. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actual coordinador de la oficina Marca Huelva, Emiliano Cabot, será el nuevo diputado de la Diputación por el PP de Huelva, después de que la Junta de Andalucía designara a la diputada de Turismo, Ana Delgado, como secretaria general de Agapa.

Así lo ha confirmado la Diputación a Europa Press, aunque ya se sabe el nombre que ocupará el escaño dejado por Delgado, aún no hay fecha para que jure su cargo.

El pasado miércoles el Consejo de Gobierno designaba a la diputada provincial y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delegado, como secretaria general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, un cargo que le obligaba a abandonar su escaño por el PP en la Diputación, que finalmente ocupará Emiliano Cabot.

No obstante, Cabot ya tiene experiencia en la Diputación, ya que hasta ahora ha sido vicepresidente de la Agencia Destino Huelva y coordinador de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva.

Además, Cabot es el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Isla Cristina y fue el candidato de la formación en las elecciones de 2023.