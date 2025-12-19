Empresarios de Huelva guardan un minuto de silencio simbólico por "el pisoteo a la dignidad" de la provincia

HUELVA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La .Junta directiva de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), junto a miembros de la plataforma 'Y Huelva ¿cuándo?' han guardado este viernes un minuto de silencio simbólico en la puerta del edificio del organismo empresarial para protestar por "el pisoteo a la dignidad de la provincia" ante "la falta de inversión de obra pública en nuestra provincia", lo que consideran que "puede cercenar la ilusión de un futuro mejor para las próximas generaciones" y el "retorno de las inversiones que los empresarios privados".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, quien ha lamentado que Huelva es "una provincia que no está muerta", pero a la que "las administraciones la tratan como si fuera un cadáver".

García-Palacios ha indicado que la incidencia el pasado lunes en el autopropulsado del tren media distancia de la línea Huelva-Sevilla que dejó a los pasajeros parados durante varias horas entre Aznalcázar y Benacazón --en la provincia de Sevilla-- ha sido "la gota que ha colmado el vaso" y lo que ha provocado esta nueva protesta.

"Que hayan estado seis o siete horas abandonados absolutamente, como si fueran un estado de sitio, en una situación de guerra, que haya tenido que venir la Guardia Civil a recogerles en un tramo de 89 kilómetros, entre Sevilla y Huelva, en pleno siglo XXI, sin revisores de ningún tipo, con un maquinista que los abandonó, que hayan tenido que andar cientos de metros por barro, sin luz, sin ningún tipo de avituallamiento. Yo creo que esto es una cuestión de dignidad", ha remarcado.

Al respecto ha afirmado que "la dignidad hay que preservarla, la de todos los onubenses y la de las personas que tengan alguna intención de venir a esta provincia a disfrutar de las excelencias que tenemos. "Y eso es lo que nos mueve a la Federación Onubense de Empresarios. Tenemos que intentar, entre todos, revertir esta situación", ha dicho antes de añadir que no quiere "una disculpa" sino "una demostración clara y patente de intención de invertir en Huelva".

"LLEVAMOS DEMASIADOS AÑOS"

"Llevamos demasiados años y desde luego lo único que vamos a intentar evitar a toda costa es que se vuelva a pisotear la dignidad de los onubenses", ha afirmado. Por ello, pide a la ciudadanía que "levante la voz de forma pacífica" y que "diga que esto no puede seguir sucediendo en esta provincia".

En este sentido, ha remarcado que la provincia "depende hoy en día exclusivamente del interés inversor y la generación de riqueza y empleo de los empresarios, de los autónomos, de todos aquellos que son capaces de aportar parte de su patrimonio y arriesgar su vida incluso para intentar labrarnos para todos ese futuro mejor" y se ha preguntado "dónde están nuestros representantes políticos en Andalucía y en Madrid".

Finalmente, ha enfatizado que "todas las administraciones en mayor o menor proporción, tienen algo de responsabilidad sobre esta provincia, desde infraestructuras de comunicación, viarias, eléctricas, hídricas, todas las administraciones tienen alguna competencia". "Empecemos a tocarle un poquito el corazón, empecemos a ver la responsabilidad que todos tenemos y esto si tenemos que conseguir algún rédito para el futuro de esta provincia, de nuevo va a depender de nosotros, no de la clase política".

"Son ya demasiadas décadas en las que no se invierte absolutamente nada en Huelva. Es un islote, hay zonas donde no hay capacidad de emprender absolutamente nada por el desabastecimiento de energía porque no hay redes que las transporten. Podemos tener dos alternativas O pelear por nuestro futuro o cruzarnos de brazos viendo como pasarán por delante nuestras oportunidades que jamás podremos alcanzar", ha concluido.