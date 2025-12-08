La Eracis+ de Huelva cierra 2025 con 434 participantes en itinerarios personalizados de inserción laboral

Imagen de la reunión de la Comisión Local de Impulso Comunitario (CLIC) para evaluar la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis +). - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Local de Impulso Comunitario (CLIC), órgano responsable de la gobernanza de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+ Huelva) ha celebrado una nueva reunión para evaluar el avance de un proyecto que en este 2025 se ha implantado en las cuatro zonas de intervención y cierra el año con 434 onubenses participando en itinerarios personalizados de inserción laboral y de los que 99 ya han encontrado un empleo.

La teniente alcalde de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha explicado que "estamos muy satisfechos del trabajo realizado porque hemos conseguido sentar las bases para poder cumplir los ambiciosos objetivos de esta estrategia, establecidos en 1.365 itinerarios, con el compromiso de éxito del 30%, además del avance en las medidas del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD) de la ciudad", según una nota municipal.

La Eracis +Huelva (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, familias e Igualdad de la Junta de Andalucía (Programa FSE+ de Andalucía 2021-2027).

El proyecto Eracis+ del Ayuntamiento de Huelva se coordina desde los Centros Sociales Municipales de las cuatro zonas de intervención: Distrito III Marismas del Odiel; Distrito IV La Orden-Príncipe Juan Carlos; Distrito V Torrejón; y Distrito VI Pérez Cubillas-Calle Honduras.

Con un plazo de ejecución de 2024 a 2028, la puesta en marcha de la Eracis+ Huelva, arrancó con la actualización del PLIZD, la contratación, formación e integración de los Profesionales Eracis en los cuatro Centros Sociales, para continuar con la creación y puesta en marcha de los diferentes espacios de gobernanza, como la CLIC, la Comisión Interáreas, la Comisión de Entidades y las Mesas de Participación Sectoriales.

Además de las administraciones municipal y autonómica, desde distintas concejalías y delegaciones territoriales, ya son más de 30, las entidades sociales involucradas en la Eracis+, además de las diez entidades ligadas a la Eracis+: Fundación Don Bosco Salesianos Social; Federación de Asociaciones Surge; Fundación Valdocco; la Asociación por la Formación Profesional Integral y Social de la Persona, Inserta Andalucía; la Fundación Marcelino Champagnat, antes Nuevo Horizonte; Asociación 'Agua Viva'; Asociación Olotense Contra la Droga, AOCD; Cruz Roja Española; Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África, Codenaf; y Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur Fecons, ya han mostrado interés en compartir recursos e información, integrándose en las mesas sectoriales, otras 20 entidades.

Entre ellas: Cámara de Comercio de Huelva, Federación Onubense de Empresarios, Cruz Roja, Asociación Nuevos Horizontes, Universidad de Huelva, Cáritas, Instituto Romanó, Cocemfe, Fundación Once, Inserta Empleo, Huelva Acoge, Nuevo Hogar Betania, Fundación Samu, Secretariado Gitano, Fundación Sumo, Asociación Hacán, Asociación de Mujeres con Discapacidad Luna, MZC (Mujeres en Conflicto), Asociación de Mujeres Caminar, Huelva Acoge, Asociación engloba, Federación Kamira, Funafor, Acción Laboral, Acción contra el hambre, CEPER- Torrejón o el Programa Preparadas.

OBJETIVOS PARA 2026

Para 2026 se ha establecido el objetivo de alcanzar 465 nuevos usuarios, para lograr la inserción laboral de al menos 104 personas. Se trata como ha recordado Adela de Mora de "ayudar a cuantos más onubenses nos sea posible, a entrar en el circuito laboral para abrirles las puertas a un nuevo futuro".

En este sentido, la teniente alcalde ha señalado que "el objetivo es mejorar las oportunidades de acceso al empleo de personas residentes en las zonas más desfavorecidas de la ciudad, mediante formación, experiencias laborales y acceso y participación en los recursos a su alcance, tanto públicos como privados".

Como recuerda de Mora, el objetivo general de la ERACIS es mejorar la inserción de las personas en situación o riesgo de exclusión social a través de itinerarios personalizados que faciliten el acceso a los sistemas de protección social.

Se trata de trabajar por la igualdad efectiva de las personas, eliminando discriminaciones por cualquier condición o circunstancia personal o social como herramientas para la transformación social desde el mayor respeto a la dignidad de las personas.

Ha señalado que "apostamos por una intervención integral que incluya aspectos psicológicos, sociales y educativos, y que aborde los planos individuales, familiar, grupal y comunitario, como elementos esenciales para la intervención social en todos los contextos de desarrollo y siempre desde una perspectiva interdisciplinar".

MESAS SECTORIALES

Entre las prioridades de 2026 figuran en las mesas de participación sectoriales centradas en inclusión laboral y desarrollo socio-económico; inclusión familiar y cohesión social; y hábitat y convivencia.

En relación a la Mesa de Inclusión Familiar y Cohesión Social, se ha decidido priorizar las actuaciones destinadas a promover buenos hábitos de salud; formación para padres y madres para contrarrestar el absentismo; escuelas de familias interculturales; educación en valores y competencias sociales a la familia; programas de prevención del consumo de adiciones en centros escolares; y medidas de prevención del abandono escolar.

Respecto a la Mesa de Inclusión Laboral y Desarrollo Socio-Económico, se acordó promover la coordinación de recursos públicos y/o privados en inserción socio-laboral en la ciudad de Huelva a través de la elaboración de un Mapa de Recursos; favorecer la identificación de necesidades de empleadores y desempleados en la creación de empleo; creación de una red de entidades para el empleo, con atención a la intermediación laboral y las prácticas en empresas; y apostar por la innovación en la reducción de la brecha digital.

En la Mesa Sectorial del Hábitat y la Convivencia se establecieron como principales líneas de actuación a desarrollar durante 2026 el incremento del número de actuaciones deportivas de ocio y tiempo libre dirigidas a infancia y juventud en los barrios; el control de espacios públicos, mediante la vigilancia y prevención de conductas delictivas e incívicas; actuaciones de pedagogía del hábitat; identificación y eliminación de la infravivienda; e incremento de espacios de intercambio intercultural.