Estabilizado y desactivado la fase de emergencia en el incendio del paraje El Corchito, en Bonares (Huelva)

BONARES (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

Los efectivos del Plan Infoca han dado por estabilizado en la noche de este domingo el incendio declarado en el paraje El Corchito de Bonares (Huelva) y se ha desactivado la fase de emergencia, situación operativa 1, aunque sus labores continúan para dar por controladas las llamas.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha sido estabilizado sobre las 21,05 horas por el dispositivo desplegado, motivo por el que el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha desactivado a las 21,12 horas la fase de emergencia, situación operativa 1.

De este modo, el incendio pasa a fase de preemergencia una vez ha finalizado la afección a la visibilidad en la carretera A-49 y el incendio ha quedado estabilizado. Hasta la ubicación del incendio se han desplazado un dispositivo de trabajo compuesto dos helicópteros semipesados, tres vehículos autobombas, tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. En estos momentos, el dispositivo del Plan Infoca continúa trabajando por tierra para conseguir controlar el fuego.