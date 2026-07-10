Estabilizado el incendio forestal en el paraje Camino de Tresmal de Moguer (Huelva)

Archivo - Un helicóptero del INFOCA. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha estabilizado en la noche de este viernes el incendio en el paraje Camino de Tresmal de Moguer (Huelva).

Cabe mencionar que se da por estabilizado un incendio cuando, sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente.

En contexto, en la tarde de la presente jornada se aumentaban medios aéreos y terrestres para la extinción del incendio. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, explicaba en las redes sociales del Ayuntamiento que se trata de una zona cercana a las instalaciones del CEUS y en la que existen varias fincas agrícolas, por lo que se está trabajando en coordinación para "evitar daños personales".