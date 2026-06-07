Estabilizado el incendio próximo al camping Waingunga de Lepe (Huelva) que moviliza a 26 efectivos

Incendio declarado el 7 de junio en las proximidades del camping Waingunga de Lepe (Huelva). - PLAN INFOCA

LEPE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca han logrado estabilizar el incendio que se ha declarado a las 14,30 horas de este domingo en el término municipal de Lepe (Huelva), en una zona próxima al camping Waingunga y al pantano de los Machos, y que provoca la movilización de hasta 26 efectivos.

A raíz de esta emergencia, 115 menores han sido alejados de manera preventiva del camping Waingunga en Lepe (Huelva) a causa de un incendio forestal. Según ha indicado el 112 en una nota, los menores desalojados han sido desplazados del camping al centro polivalente La Lota de Lepe, hasta organizar los traslados a sus respectivos centros de origen. Procedías de Sevilla y Cádiz y todos ellos está de vuelta ya en autobuses a sus lugares de origen, ninguno de ellos ha resultado afectado.

Tal y como han detallado fuentes del Plan Infoca a Europa Press, esta emergencia, "al igual que el resto de incendios que están ocurriendo en la provincia onubense, está en zona llana y con influencia de viento".

"Hemos lanzado un ataque fuerte al principio y hemos hecho dos ampliaciones de ese ataque de medios para que, efectivamente, cuanto antes podamos, tengamos una situación mucho más favorable", han asegurado.

En concreto, según han informado en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando dos helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra, siete grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un encargado de logística, un director del centro operativo provincial, dos agentes de medio ambiente, cinco autobombas, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios y una Unidad Médica de Incendios Forestales.

Además, el Plan Infoca trabaja para sofocar el incendio controlado en el término municipal de Alosno (Huelva), tras lograr la extinción el pasado sábado de otro declarado en la localidad onubense de Gibraleón.

Cabe recordar que hace dos semanas el Plan Infoca logró extinguir el incendio declarado en el paraje Rincón del Membrillo en Almonte (Huelva), que se mantuvo activo desde el pasado domingo 24 hasta el domingo 31, que afectó a 400 hectáreas del Parque Nacional de Doñana y que llegó a contar con más de un centenar de efectivos para proceder a las labores de extinción.