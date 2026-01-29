Más de 330 familiares de víctimas mortales del accidente de Adamuz (Córdoba) participarán en la misa funeral de Huelva

Preparativos en el interior del Palacio de Deportes 'Carolina Marín' de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La misa funeral organizada por la Diócesis de Huelva por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) contará con la participación prevista de 336 familiares, que ocuparán un lugar preferente en la pista del Palacio de Deportes 'Carolina Marín'. Este espacio ha sido dispuesto en colaboración con la Diputación Provincial de Huelva, que ha facilitado más de 500 sillas, "garantizando un entorno adecuado, digno y respetuoso para las familias".

La misa estará presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y concelebrada por otros tres obispos: el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello; el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana; y el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Junto a ellos concelebrarán más de un centenar de sacerdotes diocesanos, procedentes de otras diócesis, entre los que se encuentra el párroco de Adamuz, Rafael Prados.

El Obispado ha indicado que, con "especial cuidado pastoral", se ha previsto la participación de 336 familiares de las personas fallecidas y el altar de la celebración estará presidido por la imagen de la Virgen la Cinta, patrona de Huelva, junto al crucifijo venerado por San Juan Pablo II en su visita pastoral a Huelva en 1993, "signos elocuentes de consuelo, fe y esperanza para toda la comunidad cristiana", ha señalado.

El acompañamiento musical de la celebración correrá a cargo de la Coral Polifónica de la Merced, que "contribuirá al clima de oración y recogimiento propio de esta Eucaristía". La organización del acto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y de la Diputación Provincial, que han dispuesto un amplio dispositivo de movilidad, seguridad y atención a los asistentes.

El Palacio de Deportes abrirá sus puertas a partir de las 16,00 horas y, por razones de seguridad, los accesos se cerrarán a las 17,30 horas. Durante la celebración, estará operativo un equipo móvil de emergencias del 061, dotado de ambulancia, médico, personal de enfermería y técnicos de emergencias sanitarias.

Para favorecer la llegada de los asistentes al Palacio de Deportes, el Ayuntamiento de Huelva, a través de Emtusa, va a activar un servicio especial y gratuito de transporte urbano, operativo desde las 15,45 horas hasta el inicio del funeral y nuevamente una vez finalizada la ceremonia. Este servicio se articulará mediante tres líneas especiales de lanzadera, con salidas desde Zafra y recorridos por distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso al recinto y reducir la presión del tráfico en la zona.

ACCESOS AL RECINTO

En cuanto a los accesos al recinto, el público general accederá por las puertas principales laterales de la Avenida de las Fuerzas Armadas. Los familiares de las víctimas lo harán por la puerta principal central de esta misma avenida, mientras que las primeras autoridades accederán por la puerta habilitada en la Avenida de Honduras, con el fin de facilitar una entrada ordenada y respetuosa.

La misa funeral será retransmitida y contará con la presencia de más de 160 personas acreditadas de distintos medios de comunicación, "posibilitando que quienes no puedan asistir presencialmente puedan unirse espiritualmente a esta celebración, acompañando en la oración y el recogimiento a las víctimas y a sus familias".

Asimismo, el Obispado de Huelva, a través de sus movimientos y delegaciones, ha mantenido contacto con "más de doscientos conventos y comunidades de vida consagrada de un nutrido grupo de diócesis españolas", que "elevarán sus oraciones a la misma hora de la celebración por el eterno descanso de las personas fallecidas, por el buen desarrollo de la ceremonia y por la pronta recuperación de los heridos".

La Diócesis de Huelva invita a vivir esta celebración como "un acto de fe compartida", en el que la Iglesia "eleva su súplica por el eterno descanso de los fallecidos y pide al Señor consuelo, fortaleza y esperanza para todos los que sufren".