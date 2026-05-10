Feijóo pide "responsabilidades al máximo nivel" por la muerte de los agentes y critica ausencia de Sánchez

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, (d) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, (i) durante un acto de campaña en la un acto de campaña. a 10 de mayo de 2026 en Mál - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo "responsabilidades al máximo nivel" tras la muertes de dos agentes de la Guardia Civil durante la persecución de una narcolancha en Huelva, y ha criticado que ni el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ni su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan tenido la "decencia" de venir a Andalucía a estar con los familiares de los fallecidos.

Así se ha pronunciado Feijóo, en un mitin en la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda de Málaga, junto al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, con motivo de la campaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Antes del comienzo del acto, al que han acudido unas 6.000 personas, según el PP-A, se guardó un minuto de silencio por los dos guardia civiles fallecidos.

Feijóo que ha trasladado las condolencia del PP a las familias de los fallecidos y sus "mejores deseos" a los heridos, ha manifestado que los agentes que protegen a los ciudadanos no solo merecen todo el honor, sino "las mejores condiciones para desempeñar su trabajo y los mayores recursos para defender nuestras vidas y sus vidas".

Ha manifestado que el PP será "aliado en la próxima legislatura" de los 75.000 guardias civiles y los casi 80.000 policías nacionales que forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según Feijóo, han pasado 48 horas desde la muerte de estos dos guardias civiles, y dos años de los dos fallecidos en Barbate (Cádiz) Han pasado dos años desde la muerte de otros dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), y nadie ha "perdido perdón ni se ha hecho cargo".

"El ministro de Interior no se siente interpelado por nada de lo que digamos, y ni él ni Sánchez han tenido la decencia de venir y acompañar a las familias; no se puede tener menos humanidad", ha indicado el presidente del PP, para quien "algo tan grave merece responsabilidades al máximo nivel".