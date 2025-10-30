Freshuelva señala fincas afectadas por toda la costa por las intensas lluvias y rachas de viento

Uno de los campos afectados por las lluvias y el viento de este miércoles, entre Palos de la Frontera y Mazagón. - FRESHUELVA

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, (Freshuelva), Rafael Domínguez, ha indicado que, "aunque aún es pronto para valorar los daños" causados por las lluvias "torrenciales, tanto de la noche del martes como las del miércoles", ha apuntado que "sí es cierto que hay fincas afectadas que van prácticamente desde Ayamonte hasta Almonte".

Así lo ha manifestado Domínguez en un audio remitido a Europa Press, en el que ha subrayado que sido "mucha agua la que ha caído en municipios como Palos de la Frontera, Moguer o incluso Almonte" en "cortos espacios de tiempo" y esta lluvia ha generado "que haya campos anegados", de forma que algunos que tenían listos los enlomados "ya con su planta, se ha quedado sin tierra y la planta está al aire libre".

"Y luego, aquellas fincas donde ya habían se empezado a poner el plástico, como ha ocurrido en Moguer, en Palos y en algún otro municipio, el viento y algún tornado que ha pasado y las rachas de viento muy fuerte, han roto plástico y ha retorcido estructuras de invernadero", ha explicado.

Por ello, Domínguez ha señalado que las fincas darán cuenta a sus seguros, así como que "habrá que valorar estos daños", toda vez que ha destacado que, "por suerte, no había muchas hectáreas en producción" ya que "la fresa prácticamente se está terminando de plantar" y en producción ahora mismo está frambuesa y poco más".

Finalmente, ha remarcado que "hay que esperar para hacer una valoración más puntual y más exhaustiva de los daños" porque "es cierto que ha abarcado a muchos municipios, principalmente de la costa".