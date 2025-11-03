Gibraleón (Huelva) acoge el espectáculo 'Poca Vergüenza' del monologuista Guelmi a beneficio de La Borriquita

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido este lunes la presentación del espectáculo benéfico 'Poca Vergüenza', del monologuista Guelmi, que se celebrará el próximo 7 de noviembre a las 21,00 horas en la nave municipal situada junto al Auditorio de Gibraleón (Huelva).

El acto ha contado con la participación del diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda, la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, la secretaria de la Hermandad de la Borriquita, Milagros Díaz, y las costaleras Sandra González, Patricia Vilán y Patricia Martínez, ha indicado la institución provincial en una nota.

Durante la presentación, el diputado ha destacado que desde la Diputación Provincial de Huelva se quiere "seguir impulsando la cultura y el talento local, acercando el humor, la música y el arte a todos los rincones de la provincia". "Este tipo de iniciativas no solo dinamizan la vida cultural de nuestros pueblos, sino que también fomentan la participación ciudadana y el turismo local", ha remarcado Roda.

Por su parte, la alcaldesa ha subrayado el "respaldo" del Ayuntamiento a las hermandades locales. "Siempre estamos al lado de nuestras hermandades, apoyando los actos y eventos que organizan. En este caso, se trata de una iniciativa que combina diversión y solidaridad, y que permitirá disfrutar de una noche inolvidable con el humor de Guelmi. Invito a todos los olontenses a no perderse esta cita, que tendrá lugar en la nave junto al auditorio municipal", ha dicho.

La secretaria de la hermandad, Milagros Díaz, explicó que la recaudación se destinará al proyecto de mejora del patio de la Virgen de María Santísima de Nazaret, señalando que "este evento es mucho más que una noche de risas" ya que "es una oportunidad para apoyar el patrimonio cultural y espiritual de nuestro pueblo. Quedan muy pocas entradas disponibles, que pueden adquirirse tanto en taquilla como en la web giglon.com". Además, el evento contará con una pequeña barra durante la velada.