Gobierno destaca más de 100 atendidos en la Oficina de Atención Integral de Huelva por los accidentes de Adamuz y Gélida

Archivo - La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, durante un momento de la entrevista. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado que el Gobierno de España ha atendido a más de un centenar de personas en la Oficina de Atención Integral habilitada en Huelva para asistir a los afectados y a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas, y de Gélida (Barcelona).

En un audio remitido a los medios, Rico ha valorado la puesta en marcha de este recurso, cuyo objetivo es canalizar la información, facilitar la tramitación de las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno mediante el real decreto-ley publicado el pasado 28 de enero, así como ofrecer acompañamiento y apoyo administrativo a las familias afectadas por los siniestros ferroviarios de Adamuz y de Gélida.

La oficina, ubicada en la calle Verdigón, 11 y 13 de la capital onubense, presta servicio de lunes a viernes, de 9,00 a 15,00 horas, y también en horario de tarde los martes y jueves, de 17,00 a 19,00 horas. "Esta es la casa de todos los onubenses y serán atendidos por los funcionarios que integran esta oficina de atención integral", ha subrayado la subdelegada.

Asimismo, ha señalado que Huelva "sigue sumida en un enorme dolor por la pérdida de vecinos" tras el accidente de Adamuz, al tiempo que ha resaltado que la provincia ha dado "una respuesta ejemplar basada en la solidaridad, la cercanía y el compromiso colectivo".

De igual forma, ha destacado que el Gobierno de España ha desplegado un plan de ayudas dotado con 20 millones de euros, con el objetivo de ofrecer apoyo y adelantar parte de las indemnizaciones, a fin de "atender con rapidez las necesidades de los afectados". "Estas ayudas buscan garantizar que ninguna víctima ni ninguna familia tenga que afrontar, además de la tragedia personal sufrida, una situación de angustia económica o desamparo", ha añadido Rico.

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo central está siendo "totalmente transparente con las víctimas" y que colabora en el esclarecimiento de los hechos, actuando con "responsabilidad" y llevando hasta el final las investigaciones necesarias "para conocer la verdad y depurar todas las responsabilidades, acompañando en todo momento a las víctimas".

"PLENA DISPOSICIÓN" EN LA INVESTIGACIÓN DE ADAMUZ

Además, ha señalado que desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible existe una "plena disposición" a colaborar con las dos investigaciones en marcha, en referencia a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, encargada de analizar las causas del siniestro y formular recomendaciones para reforzar la seguridad ferroviaria. En este contexto, también ha destacado la "plena disposición" con el Juzgado de Montoro, que instruye la causa para determinar las posibles responsabilidades penales.

La subdelegada del Gobierno en Huelva ha informado además de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puentes, ha mantenido un encuentro con representantes de la plataforma constituida en Huelva, junto a una comitiva, con el objetivo de "escuchar sus propuestas de mejora y contribuir al esclarecimiento de los hechos, al refuerzo de la seguridad ferroviaria y a la depuración de responsabilidades, incorporando sus recomendaciones".

Por otro lado, ha recordado que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves la aprobación de una modificación legal para que el accidente de Adamuz tenga la misma consideración que un accidente laboral. En este sentido, ha explicado que esta medida permitirá que las prestaciones correspondientes a las víctimas --ya sea por incapacidad temporal, incapacidad permanente o por la generación de pensiones de viudedad u orfandad-- "sean más elevadas".