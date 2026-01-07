Gobierno "tiende la mano" a Almonte (Huelva) por Matalascañas y buscarán "solución" definitiva en una reunión en Madrid

Reunión entre la Subdelegación del Gobierno en Huelva, el Ayuntamiento de Almonte y la Dirección General de Costas por los desperfectos en Matalascañas. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

ALMONTE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha trasladado este miércoles al Ayuntamiento de Almonte la "mano tendida" del Ejecutivo central para solucionar los problemas de Matalascañas, toda vez que ha apuntado que habrá una reunión el próximo 14 de enero en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el Consistorio para buscar una "solución definitiva" al esta parte de la costa onubense.

Así lo ha manifestado Rico tras la reunión mantenida con el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y junto al jefe provincial de Costas, Gabriel Cuena, donde ha apuntado que la reunión es "para intentar buscar no solamente una solución inmediata y emergente como es el ahora", que es lo que "se está trabajando" con el aporte de arena, sino en "buscar que no sea solamente paliativa y que se nos vaya" porque "el mar va a seguir golpeando todo el litoral español", por lo que la Secretaria de Estado y el Ayuntamiento plantean "una situación ya definitiva".

Esto, ha apuntado Rico, para "llegar a un acuerdo que nos beneficie a largo plazo" que "tranquilice de una manera permanente y más estable a toda a la ciudadanía y al tejido empresarial" de Matalascañas, toda vez que ha recordado que el Gobierno lleva "un mes trabajando" con una draga "que está vertiendo 700.000 metros cúbicos de arena", una aportación masiva para "consolidar la playa y además proteger el litoral", y también con "el recrecimiento de nueve espigones, que va a dar mucha seguridad y mucha estabilidad".

"Y, de hecho, para tranquilizar a la ciudadanía de Matalascañas, que es lo más importante porque están sufriendo por las viviendas que tienen en primera línea de playa, todo esto se va a notar y en menos de seis días ya va a estar esa draga, con la tubería que tiene más de un kilómetro de densidad, expandiendo esa arena en la zona más afectada", ha añadido.

Igualmente, la subdelegada ha subrayado que esa aportación supone "una inversión cercana a los seis millones de euros" por parte del Gobierno y que, además, la Subdelegación ha elevado ya al Ministerio de Política Territorial "la petición de auxilio y de declaración de Zona Gravemente Afectada por la Emergencia de Protección Civil, de cara a que el Ministerio analice el supuesto con la sensibilidad que le caracteriza" ya que "ha hecho frente a danas, a incendios y a catástrofes que estamos sufriendo con motivo del cambio climático en toda España y también en el litoral".

Asimismo, ha añadido que se está atendiendo "en primer lugar a lo urgente, a la situación que estamos viviendo con ese destrozo de ese paseo marítimo" y en lo que "afecta a todas las asociaciones de vecinos no solamente en el Pueblo Andaluz, sino también a las agencias inmobiliarias que están gestionando los inmuebles de la zona" para dar una solución de seguridad con la presencia "inmediata" de "auxilio" con la Unidad Militar de Emergencias (UME) solicitada por el Ayuntamiento el pasado lunes para realizar una valoración técnica de la infraestructura del edificio Alcotán --desalojado por riesgo de colapso--.

Rico ha explicado que ya el Gobierno contribuyó con 400.000 euros, "con la aportación del 50% del presupuesto" cuantificado por el Ayuntamiento de Almonte --de 800.000 euros-- "para que se corrija la patología que se detectó en el paseo marítimo en la zona de Caño Guerrero". "Luego, todas las competencias que tiene el Gobierno de España en esta zona se están abordando, se están trabajando aunque puedan resultar insuficientes y no contentan a todos, porque realmente la situación es muy delicada y es seria", ha manifestado.

"Quiero trasladar tranquilidad a los vecinos. Estamos trabajando, no dejamos de hacerlo y vamos a seguir haciéndolo", ha dicho antes de apuntar que el Ayuntamiento "también tiene una responsabilidad" y "el alcalde y toda su corporación son conscientes" de que "el paseo marítimo es titularidad municipal y todo lo que es reparación, conservación y mantenimiento le compete a él".

Finalmente, Rico ha subrayado que "se está abordando también la labor de acercar el escollerado y traer arena para proteger esas zonas, sobre todo Alcotán, y ahora está haciéndose también en la zona de la depuradora, para entre todos contribuir e ir de la mano", ha concluido.

"UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS GRAVES"

Por su parte, el alcalde de Almonte ha destacado que el estado actual de la zona afectada por el temporal supone uno de los "más graves problemas que este municipio ha tenido nunca a lo largo de su historia" ya que "jamás se nos había caído una infraestructura en más de un kilómetro y medio", lo que "lo deja desprovisto de un abrigo suficiente para las viviendas y para los establecimientos que están allí".

Bella ha dicho que "hay una parte de la playa donde ya se ha echado arena y una parte donde no se ha echado" aún y que "curiosamente, los desperfectos están en la parte donde no se ha echado". "Es decir, que si se hubiera echado arena en toda la playa, posiblemente hoy estaríamos haciendo una valoración distinta de la que estamos haciendo que llega casi a diez millones de euros y que, lógicamente, están propiciadas por la falta de arena y por la cuota de casi menos cinco que tenemos actualmente en esa parte que aún no hemos actuado".

"Si esta obra que actualmente está ejecutando el ministerio se hubiera adelantado en el tiempo, posiblemente no hubiéramos tenido los problemas que tenemos", ha apuntado antes de añadir que han planteado que Hemos planteado que "para el próximo 25 o 26 de enero volverá a haber otros temporales con otros índices de marea que superan prácticamente los 90, por lo que la circunstancia volverá a ser igual que la que hemos tenido estos días pasados y por lo tanto es imprescindible que esa obra de arena estuviera terminada".

En este sentido, ha señalado que "va a ser un efecto de demostración más que claro" porque "si una vez que tengamos la arena no sucede nada, quiere decir que la arena hubiera sido la solución que no hemos tenido", al tiempo que ha indicado que trasladará la petición al Gobierno, a través de la Subdelegación de que actúe en el paseo marítimo "como hizo en el año 2020".

"Es decir, ante unas circunstancias parecidas a esta, con la misma ley, con las mismas competencias, absolutamente con las mismas circunstancias, el ministerio gastó casi dos millones de euros en hacer una infraestructura a lo largo de 300 metros, que actualmente se ha comprobado que con estos temporales funciona perfectamente. Ese es el modelo que entendemos que hay que aplicar ahora a todo esto que nos ha faltado", ha concluido.