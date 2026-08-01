González (PP) destaca el peso de Huelva dentro del nuevo gobierno andaluz

La consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, toma posesión del cargo durante el acto de imposición de medalla a los consejeros del nuevo Gobierno andaluz. - María José López - Europa Press

HUELVA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado el peso de la provincia en el nuevo Gobierno andaluz, ya que no se circunscribe solo a la consejera Loles López o a su presencia en la Mesa del Parlamento andaluz, sino a otros onubenses en puestos "destacados", toda vez que ha señalado que ha sido un curso "muy beneficioso" para Huelva.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de los populares onubenses ha señalado que este curso político ha sido "muy beneficioso", ya que por quinta vez consecutiva el PP "se erige como la fuerza política preferida para la mayoría de los onubenses".

"Estos resultados ya no son casuales, sino que se está produciendo un cambio sociológico importante en Huelva. Y los cambios se producen, desde mi punto de vista, cuando la gente percibe que hay políticos que sí apuestan por la provincia", ha abundado.

Al respecto, ha indicado que el conjunto mayoritario de los onubenses "está percibiendo que hay una formación política, el Partido Popular, que sí está verdaderamente al lado de los ciudadanos, oyendo las demandas y las reivindicaciones de los ciudadanos y poniendo solución a esas reivindicaciones".

ELECCIONES ANDALUZAS

En cuanto a los resultados de las elecciones autonómicas, el presidente de los populares onubenses ha señalado que su formación ha conseguido "una cifra histórica, superar la confianza de más de 100.000 onubenses", datos "muy alejados" de la segunda fuerza política, el Partido Socialista, "con una diferencia de 40.000 votos".

"Además, hemos ganado en todos los partidos judiciales de la provincia, excepto en el de Valverde del Camino, donde el PSOE ha conseguido una diferencia de unos escasos 200 votos. Sin embargo, en otras zonas como el partido judicial de Moguer el Partido Popular ha sido la fuerza mayoritaria en todos los municipios; o en el de Almonte el PP casi triplica a la segunda fuerza política, el Partido Socialista".

Por tanto, González ha calificado estos resultados de "victoria hegemónica" del Partido Popular, lo que, a su juicio, significa que "la inmensa mayoría de los onubenses ha apostado por la continuidad en la forma de gobernar de Juanma Moreno".

"Esa forma de gobernar, desde mi punto de vista, se basa en el diálogo, la mano tendida y la escucha. La gente no quiere extremos, sino gobernantes centrados, que sean reformistas y que lleven a cabo una buena gestión, como es el caso de Juanma Moreno", ha manifestado.

Además, ha señalado que "prácticamente todas las demandas históricas que tenía esta provincia con la Junta de Andalucía, que eran muchas", están "todas cumplidas o a punto de cumplirse".

Entre ellas, ha destacado, las tres últimas, el tercer carril de la carretera entre Almonte y El Rocío, el Hospital Materno Infantil y el Hospital de la Costa Occidental en Lepe.

ACUERDO CON VOX

En cuanto al acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, González ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque "Juanma Moreno lo ha dicho por activa y por pasiva, ningún pacto lo va a cambiar, ni su forma de ser ni su forma de gestionar". "Por tanto, el Juanma Moreno de siempre está más vivo que nunca y la vía andaluza también lo está".

Además, ha indicado que sectores "muy importantes" para la provincia como el agrícola o el medioambiental "van a seguir en manos del PP", pero ha señalado que el compañero o compañera de Vox que lleve la materia de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local en esta provincia, "lo hará con las mejores de las voluntades". "Estoy convencido que va a ser también fructífera para los intereses generales de la provincia".

NUEVO GOBIERNO ANDALUZ

Asimismo, ha destacado como "muy positiva" la "alta" presencia de onubenses no solo en el Gobierno andaluz, sino también en la Mesa del Parlamento, ya que el propio González ostenta la Vicepresidencia Tercera.

Por otro lado, en el Ejecutivo, no solo la presencia de Loles López, que va a continuar como consejera de Bienestar Social, sino también "la incorporación de Ana Delgado en Agapa; José Correa como nuevo director general de AVRA; Jesús Toronjo como director general de Políticas Migratorias; o José Carlos Álvarez Martín, nombrado secretario general de Industrias Agroalimentarias, Desarrollo Rural y Animales de Compañía; entre otros". "Es decir, el peso de Huelva prácticamente en todas las consejerías va a seguir siendo muy importante", ha señalado.