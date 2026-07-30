La Guardia Civil en colaboración con otros organismos intensifica las inspecciones alimentarias en Colombinas

Coche de la Guardia Civil junto al Recinto Colombino. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva y dentro de los planes de prevención y seguridad con motivo de la celebración de las fiestas Colombinas 2026, como novedad ha implementado un dispositivo especial de control alimentario y de consumo, que se extiende desde el este 29 de julio hasta el 3 de agosto.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la intención de esta iniciativa es ofrecer la mayor confianza a los visitantes para que puedan disfrutar de la gastronomía y la oferta de ocio que ofrece Huelva en esta festividad, minimizando el riesgo de intoxicación o irregularidad sanitaria.

El operativo se centra en el control del transporte de alimentos procesados y perecederos que acceden al recinto ferial y posteriormente se vigilan las cocinas donde se manipulan estos alimentos, comprobando especialmente el proceso de descongelación y su conservación. Para ello, se cuenta con la actuación coordinada del Seprona, encargado de la supervisión general de la normativa medioambiental y agroalimentaria, velando por el cumplimiento de las condiciones de transporte y manipulación de alimentos perecederos.

Por otro lado, Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía se centrará fundamentalmente en verificar que los productos pesqueros cumplen con las tallas mínimas y que no se comercializan especies no autorizadas o en época de veda, así como que dispongan de toda la documentación y trazabilidad que exige la normativa que aseguran que dichos productos pesqueros no proceden de la pesca profesional no declarada o del furtivismo.

Asimismo, Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Huelva responderán al control sanitario de todo tipo de productos alimenticios, verificación del correcto etiquetado, además de la supervisión de las instalaciones donde se manipulan estos productos, sus elementos de conservación y limpieza.

Finalmente, el Servicio Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil controlarán las bebidas alcohólicas y tabaco, además de los juguetes presentes en tiendas y tómbolas, comprobando que disponen del marcado CE, asegurando de esta forma la ausencia de componentes tóxicos o piezas pequeñas fácilmente desprendibles que puedan provocar asfixia o atragantamientos.

Con esta actuación conjunta iniciada antes de la apertura oficial de las fiestas, "se está logrando garantizar que cada producto que llega al consumidor final cumpla de manera rigurosa con la normativa higiénico-sanitaria vigente". Asimismo, los dispositivos de control mantendrán su actividad de forma ininterrumpida durante toda la duración de la festividad, con el compromiso de velar por la salud y seguridad de los asistentes.

Durante el inicio de estas inspecciones, algunas de las infracciones que se han detectado ha sido la falta de trazabilidad, es decir, imposibilidad de certificar el origen e itinerario de la mercancía, así como la ausencia de un etiquetado correcto, especialmente en la fecha de envasado.

Paralelamente a estas inspecciones, la Guardia Civil atenderán la vigilancia en la correcta gestión de residuos y vertidos, la protección y bienestar animal, así como las condiciones de transporte cuando proceda y la comercialización de productos de contrabando y falsificaciones.