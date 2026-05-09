La Hermandad de Amigos de la Guardia Civil lamenta la pérdida de los agentes y convocará un minuto de silencio

Funeral de los dos guardia civiles fallecidos en acto de servicio este viernes en Huelva. - María José López - Europa Press

HUELVA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, Habecu Huelva, ha expresado su "más profundo dolor y consternación" por el fallecimiento de dos agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en acto de servicio, durante un operativo contra el tráfico de drogas en aguas de Huelva, e indica que convocará próximamente un minuto de silencio su memoria como "expresión pública de duelo, respeto y reconocimiento hacia quienes han perdido la vida defendiendo la seguridad de todos".

Habecu Huelva, su Junta Directiva y todos sus asociados trasladan "su pésame más sentido" a las familias de los agentes fallecidos, a sus compañeros de la Comandancia de Huelva y al conjunto del Cuerpo de la Guardia Civil, que "hoy vuelve a sufrir una pérdida irreparable en el cumplimiento de su deber". La hermandad desea hacer llegar también su "cercanía y apoyo" a los guardias civiles que han resultado heridos en este trágico suceso, "con el deseo sincero de que puedan recuperarse cuanto antes", ha indicado en una nota.

"En momentos como este, las palabras resultan insuficientes. Ningún mensaje puede aliviar el vacío que deja la muerte de quienes entregan su vida al servicio de España y de la seguridad de todos los ciudadanos. Pero Habecu Huelva quiere que sus familias sepan que no están solas, que cuentan con el respeto, el afecto y la gratitud permanente de esta hermandad", señala Habecu.

Asimismo, Habecu Huelva apunta que la Guardia Civil representa "uno de los pilares esenciales de la seguridad pública en nuestro país". "Sus hombres y mujeres se enfrentan cada día, muchas veces en condiciones extremadamente difíciles, a organizaciones criminales que desprecian la vida, la ley y la autoridad".

Por ello, subraya que la muerte de estos dos guardias civiles "recuerda, con la crudeza de lo irreparable, el riesgo real que asumen quienes combaten el narcotráfico en nuestras costas" y considera "imprescindible" reclamar "el incremento de los medios humanos, técnicos y materiales suficientes para luchar contra la lacra del narcotráfico".

"Dotar a nuestros agentes de recursos adecuados no eliminará por completo el peligro, pero sí contribuiría a mitigar el riesgo y la situación de desigualdad con la que, en demasiadas ocasiones, se enfrentan a delincuentes cada vez más organizados, violentos y dotados de medios superiores", remarca la hermandad.

Además, Habecu Huelva ha expresado su "admiración incondicional" hacia el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y hacia "todos los agentes" que, "aun golpeados por el dolor de perder a sus compañeros, volverán a vestir el uniforme con honor, vocación y sentido del deber".

La hermandad se suma al luto por esta tragedia. "Que su sacrificio no sea olvidado, y que esta tragedia sirva también para exigir, con serenidad pero con firmeza, que quienes protegen nuestras costas y nuestras vidas cuenten con los medios necesarios para hacerlo con seguridad, dignidad y eficacia", concluye Habecu.