La Hermandad Matriz inaugura 'Traslado', la mirada de un fotógrafo portugués a la Venida de la Virgen

Inauguración de la exposición fotográfica 'Traslado', del fotógrafo portugués Luis Henrique da Cruz. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte ha inaugurado este miércoles, en el patio de su Casa Hermandad, en El Rocío (Huelva), la exposición fotográfica 'Traslado', del fotógrafo portugués Luis Henrique da Cruz. La muestra reúne una veintena de fotografías en blanco y negro que ofrecen una mirada personal y singular a la Venida de la Virgen, con especial atención a la atmósfera nocturna y las emociones que acompañan el camino de Los Llanos.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la exposición propone un recorrido por diferentes momentos de la Venida de la Virgen desde el Santuario hasta la localidad almonteña. A través del contraste entre luces y sombras, el autor se detiene tanto en la dimensión colectiva de esta manifestación de fe como en escenas "más íntimas y detalles que pueden pasar inadvertidos entre la multitud".

Las veinte obras que componen 'Traslado', presentadas en un formato de 50 por 70 centímetros, construyen un relato visual marcado por la noche, en el patio de la casa de la institución rociera, anexo al Santuario. El blanco y negro refuerza la expresividad de las fotografías y permite centrar la mirada en la fuerza de las estampas que rodean uno de los acontecimientos más esperados por el pueblo de Almonte.

Natural de Loulé, en el Algarve portugués, Luis Henrique da Cruz ha desarrollado su trayectoria en distintos ámbitos de la fotografía, entre ellos la arquitectura, el estilo de vida y las celebraciones. Su obra también se ha acercado a las manifestaciones religiosas y a la devoción popular de su tierra, como en el proyecto expositivo y editorial 'Mãe Soberana: A Força do Amor', dedicado a una de las principales devociones marianas del Algarve.

En 'Traslado', Luis Henrique da Cruz dirige su objetivo hacia la devoción rociera y aporta una mirada externa y personal sobre la Venida de la Virgen. El fotógrafo ha explicado que las fotografías nacieron de su primera experiencia en un traslado de la Virgen. "Es algo sereno, pero al mismo tiempo muy intenso y complejo", ha definido sobre cómo vivió esta cita llena de emociones.

El presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, ha subrayado la voluntad de seguir estrechando vínculos con Portugal, un país con una profunda tradición mariana y numerosos puntos de encuentro con la devoción rociera.

También ha destacado la oportunidad de inaugurar esta muestra en vísperas de una nueva Venida de la Virgen: "Nos parecía especialmente interesante contar con una mirada nacida fuera de España sobre un rito que ahora vuelve a ocupar el centro de nuestra vida como Hermandad y como pueblo".

En el acto intervino también el historiador portugués João Romero Chagas, quien participó en la presentación de la muestra. La inauguración ha contado, además, con la presencia del hermano mayor de la Hermandad Matriz, Juan de los Santos, y del delegado de Formación, Antonio Ramos, responsable de la agenda cultural de la institución rociera. Además de otros miembros de la Junta de Gobierno y un nutrido grupo de personas que no quisieron perderse la apertura de la exposición.

Con esta muestra, la Hermandad Matriz incorpora una nueva propuesta a su programación cultural, junto a la exposición 'Sagrada', de Ricardo Gil, que también se puede contemplar en este mismo emplazamiento. La agenda estival, cuenta con la colaboración del grupo Hospedarte. La institución rociera continúa promoviendo iniciativas que permiten acercarse a la historia, el patrimonio y la devoción rociera a través de diferentes lenguajes artísticos. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 30 de agosto en la Casa Hermandad de El Rocío, en horario de 18,00 a 22,00 horas.