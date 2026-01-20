El hijo de uno de los fallecidos de Huelva pide ayuda para dar con el móvil de su padre y recuperar las fotos

Imagen de la zona del siniestro ferroviario. - Joaquin Corchero - Europa Press

El hijo de uno de los fallecidos de Huelva en el accidente ferroviario ocurrido el domingo a la altura del municipio de Adamuz (Córdoba) ha pedido ayuda a través de la redes sociales para recuperar el móvil de su padre "por las fotos que tiene".

Así lo ha solicitado a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el joven que es hijo del funcionario de prisiones onubense Ricardo Chamorro, quien además era profesor en academias preparatorias para las oposiciones de su ramo.

De este modo, el hijo ha dicho que el móvil de su padre "sigue en las vías" y ha especificado que es un modelo "iphone 14 pro creo". "Si alguien pudiera recogerlo y enviarlo de vuelta, más que nada por las fotos que tiene", ha rogado.

Su padre ha sido uno de los cuatro fallecidos de Huelva capital en el accidente --junto con la fotoperiodista María Clauss y su esposo, el periodista Óscar Toro y una mujer que viajaba con su hijo y tres de sus nietos--. El centro de estudios IUS, donde trabajó Chamorro dando clases, ha emitido este martes un comunicado en el que mostraba su "profunda consternación" y "dolor inmenso" por el "trágico fallecimiento de quien fuera durante muchos años parte fundamental" de su "familia" docente.

"Ricardo nos ha dejado de la forma más abrupta e injusta, víctima del fatídico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Fiel a su vocación hasta el último momento, el accidente le sorprendió precisamente cuando regresaba de cumplir con su pasión: estar al lado de sus alumnos opositores al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias", ha remarcado el centro.

Asimismo, ha subrayado que "no fue solo un preparador; fue un mentor y un referente", así como que "su dedicación, exigencia y cercanía en la preparación de las oposiciones de prisiones dejaron una huella imborrable" en sus aulas. "El mejor testimonio de su excelencia es las decenas de alumnos que, bajo su tutela en este centro, lograron alcanzar su sueño y hoy sirven como funcionarios de prisiones", ha remarcado.