Huelva acoge bailes y mudanzas tradicionales procedentes de 17 municipios de la provincia

HUELVA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Huelva han acogido este sábado la celebración del segundo Encuentro de Danzas y Folclore Tradicional de la Provincia, organizado por la Diputación de Huelva dentro del 'Mes de la Provincia', con una participación superior a los 320 participantes procedentes de 17 municipios de la provincia.

Según ha notificado la Diputación Provincial en una nota, los participantes han traído hasta la capital la "esencia cultural" de sus pueblos en una "jornada marcada por la música, el color y la emoción, compartida por numerosos onubenses".

En contexto, la cita ha comenzado en la Casa Colón, ha continuado por la Gran Vía y ha culminado en la Plaza de las Monjas, donde cada agrupación ha interpretado sus bailes y mudanzas tradicionales ante la tribuna instalada para la ocasión, presidida por el presidente de la Diputación, David Toscano, acompañado por los vicepresidentes José Manuel Zamora y Rocío Moreno, la teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, y los alcaldes de los municipios participantes.

Asimismo, a su paso por la sede de la Institución Provincial, las agrupaciones han ofrecido una muestra de sus giros ante los miembros de la Corporación, representantes municipales y el "numeroso público congregado", en un ambiente de "gran participación y entusiasmo".

Tal y como ha detallado la institución provincial, danzantes, gabachas, jamugueras, galanas y tamborileros han ofrecido una estampa de música, movimiento y folclore "que ha unido a público y participantes". En concreto, muchos de estos grupos "solo se muestran una vez al año en sus localidades", por lo que esta iniciativa ha permitido acercar a la capital "diversidad cultural y el patrimonio vivo de la provincia".

Por su parte, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado que se trata de "una celebración que hace posible disfrutar en la capital de lo mejor de nuestros pueblos, un gran desfile que llena de vida y emoción las calles de Huelva".

Al hilo, ha subrayado que "a través de sus danzas rituales", los grupos participantes muestran "ese riquísimo patrimonio inmaterial" que a la provincia, "con la belleza de sus trajes, el sonido de sus instrumentos y la autenticidad de unos bailes transmitidos de generación en generación".

En relación, Toscano ha señalado que la Diputación trabaja "para que la provincia sea una, para que nuestros pueblos se conozcan y compartan su riqueza cultural". Así, el presidente ha valorado la implicación de los ayuntamientos y de los vecinos en la conservación de estas tradiciones, "que son un tesoro compartido y un motivo de orgullo para todos los onubenses", y ha afirmado que esta edición "consolida una iniciativa que refuerza el vínculo entre la capital y los pueblos a través de la cultura".

Por su parte, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, ha agradecido a la Diputación "la generosidad de traer a la capital una muestra tan completa del folclore y las tradiciones de nuestros pueblos", y ha tildado como "oportunidad única" que puedan disfrutar en la Gran Vía "de la riqueza y la diversidad" de las danzas locales.

Tal y como ha emitido la Diputación en una nota, en esta segunda edición han participado agrupaciones de Almonaster la Real, Alosno, Aroche, Cabezas Rubias, Calañas, Cumbres Mayores, El Almendro-Villanueva de los Castillejos, El Cerro de Andévalo, Encinasola, Paymogo, Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, San Telmo (Cortegana), Villanueva de las Cruces y Zalamea la Real, "todas ellas portadoras de un legado cultural reconocido oficialmente como Bien de Catalogación General del Patrimonio Histórico Andaluz dentro de las Actividades de Interés Etnológico".

Organizado por la Diputación de Huelva, a través del Área de Cultura, el segundo Encuentro de Danzas y Folclore Tradicional ha convertido las calles de la capital en un "homenaje colectivo" a las raíces, la memoria y la diversidad de los municipios onubenses, que una vez más han demostrado que "la cultura es el corazón que une a toda la provincia".